NUEVE CONCELLOS
Los municipios de O Carballiño buscan nuevos proyectos
NUEVE CONCELLOS
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se reunió este jueves con los alcaldes, alcaldesas y equipos técnicos de los nueve concellos que integran el Área Urbana Funcional (AUF) de O Carballiño para avanzar en la elaboración de su Plan de Acción, un documento que identificará los proyectos e inversiones prioritarios para el conjunto del territorio y que busca facilitar la captación de fondos para su desarrollo.
La Agenda Urbana es una herramienta de planificación que busca coordinar el desarrollo de los municipios a partir de sus necesidades y oportunidades comunes. En esta área están integrados O Carballiño, Beariz, Boborás, Maside, O Irixo, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea.
La reunión permitió validar las fases de diagnóstico y marco estratégico, ya completadas, y abrir una nueva etapa centrada en concretar actuaciones. Menor defendió la necesidad de trabajar desde una perspectiva comarcal, ya que los nueve municipios “non funcionan territorialmente de maneira illada, senón que forman parte dun territorio conectado, con necesidades, retos e oportunidades comúns”. Por ello destacó la importancia de acudir de forma coordinada a las convocatorias de fondos europeos, estatales y autonómicos, para captar recursos e impulsar inversiones “que serían máis difíciles de abordar individualmente”.
Las fases anteriores incluyeron un diagnóstico técnico y reuniones participativas en cada municipio para analizar su realidad territorial, social, ambiental y económica. Ahora, los concellos deberán proponer proyectos estratégicos que puedan incorporarse al plan y generar sinergias a escala comarcal.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NUEVE CONCELLOS
Los municipios de O Carballiño buscan nuevos proyectos
MONTAJE EN DICIEMBRE
La Veracruz recibe las piezas de su nuevo órgano alemán
FONDOS PÚBLICOS DE 2027
O Carballiño llevará al pleno un presupuesto de 10,1 millones de euros
Lo último
"OITO ANOS DE DECADENCIA"
El PP pide aglutinar voto para “levar un ourensán á Moncloa”
Puigdemont presume de haber derrotado a España
PARTIDO CONTRA EL PALMER
Moncho López, entrenador del COB: "Ganó el que fue mejor desde el salto inicial"
28 DE NOVIEMBRE
Las Gala contra el Cáncer de Ourense ofrecerá seis conciertos