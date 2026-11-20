El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se reunió este jueves con los alcaldes, alcaldesas y equipos técnicos de los nueve concellos que integran el Área Urbana Funcional (AUF) de O Carballiño para avanzar en la elaboración de su Plan de Acción, un documento que identificará los proyectos e inversiones prioritarios para el conjunto del territorio y que busca facilitar la captación de fondos para su desarrollo.

La Agenda Urbana es una herramienta de planificación que busca coordinar el desarrollo de los municipios a partir de sus necesidades y oportunidades comunes. En esta área están integrados O Carballiño, Beariz, Boborás, Maside, O Irixo, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea.

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La reunión permitió validar las fases de diagnóstico y marco estratégico, ya completadas, y abrir una nueva etapa centrada en concretar actuaciones. Menor defendió la necesidad de trabajar desde una perspectiva comarcal, ya que los nueve municipios “non funcionan territorialmente de maneira illada, senón que forman parte dun territorio conectado, con necesidades, retos e oportunidades comúns”. Por ello destacó la importancia de acudir de forma coordinada a las convocatorias de fondos europeos, estatales y autonómicos, para captar recursos e impulsar inversiones “que serían máis difíciles de abordar individualmente”.

Las fases anteriores incluyeron un diagnóstico técnico y reuniones participativas en cada municipio para analizar su realidad territorial, social, ambiental y económica. Ahora, los concellos deberán proponer proyectos estratégicos que puedan incorporarse al plan y generar sinergias a escala comarcal.