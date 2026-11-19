Momento de la votación de los presupuestos, aprobados por el gobierno de PP y PSOE

El pleno del Concello do Carballiño aprobó los presupuestos municipales para 2027, que ascienden a 10.184.340 euros, con los votos favorables del PSOE y el PP, socios del gobierno local, y el rechazo de Espazo Común y de la concejala no adscrita, Sofía García.

El bipartito defendió que las cuentas priorizan la atención social y los servicios públicos y reservan 503.010 euros para inversiones, con las que el gobierno espera movilizar cerca de tres millones gracias a la colaboración de otras administraciones.

Servicios Sociales y Promoción Social concentra la mayor partida, con 1.636.213 euros, el 16,07% del presupuesto. A esta cantidad se suman los 1.123.789 euros de Bienestar Comunitario, que incluye servicios como el alumbrado y el saneamiento. También destacan los 1,55 millones para Seguridad y Movilidad Ciudadana y los 925.585 euros para Educación.

El gobierno local subrayó que el capítulo de inversiones permitirá cofinanciar actuaciones en las calles Balneario y Faustino Santalices, la Praza Maior, la reforma de la Praza de Abastos y el pabellón de A Uceira.

El alcalde en funciones, José Castro Gil, defendió las cuentas: “Para nós a estabilidade orzamentaria é fundamental. Seguiremos traballando para facer o mellor para o Carballiño”. El socialista Diego Fernández destacó el gasto social, aunque reclamó que la Xunta asuma su parte en servicios como el Servizo de Axuda no Fogar, que representa el mayor coste en esta área, o el centro de día, dependiente de la Xunta.

Por su parte, la oposición cuestionó la reducción presupuestaria y la falta de nuevos proyectos. Adolfo Nogueira recordó que las cuentas pasan de 11,24 millones en 2025 a 10,18 millones y afirmó que este presupuesto “é o mesmo de sempre, pero con menos inversións, sen ideas e sen futuro”. García criticó la falta de proyectos fundamentales para Carballiño afirmando: “Están gastando o remanente en gastos correntes, mentres nada se sabe da Casa da Xuventude, o Centro de Día ou o Plan Termal”.

Comisión de igualdad

El pleno aprobó por unanimidad la moción de Sofía García para crear una comisión municipal de igualdad, mientras que PP y PSOE rechazaron las de Espazo Común para ampliar los servicios sanitarios e investigar lo sucedido en la Festa da Xuventude de la Festa do Pulpo, en la que varios jóvenes fueron rescatados tras caer al río.

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El edil de Seguridad, Alberto Otero, defendió la actuación municipal y la edil de Medio Ambiente, Elvira Torres, anunció que abrirán un expediente para aclarar si los agentes de la Policía Local modificaron los partes de servicio y por qué se tramitó en noviembre un atestado del mes de agosto.