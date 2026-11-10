Un negocio de O Carballiño anuncia su cierre definitivo tras 25 años y liquida todas sus existencias

Un negocio de O Carballiño ha anunciado su cierre definitivo después de 25 años de actividad. La jubilación de sus responsables pone fin a una trayectoria de más de dos décadas en la localidad ourensana, marcada por la relación con sus clientes y vecinos. Para despedirse, el establecimiento ha puesto en marcha una liquidación total de sus existencias con grandes descuentos.

Se trata del Bazar Hermanos Ruan, situado en el número 47 de la avenida Julio Rodríguez Soto, cuyos responsables han comunicado la decisión a través de las redes sociales. "Después de 25 años formando parte de este barrio, de recibir tantas visitas, compartir tantas sonrisas y conocer a tantas personas maravillosas, ha llegado el momento de cerrar esta bonita etapa y disfrutar de la jubilación", explican en su mensaje de despedida.

Una despedida después de 25 años en O Carballiño

El establecimiento ha querido agradecer el apoyo recibido durante todos estos años, destacando especialmente el vínculo creado con sus clientes. "Muchos de vosotros habéis formado parte de nuestra historia, y nosotros de la vuestra. ¡Jamás olvidaremos todo el cariño que nos habéis dado durante estos años!", señalan.

Como último gesto hacia quienes han acompañado al negocio durante este cuarto de siglo, sus responsables han anunciado una liquidación de todo el stock disponible, con importantes descuentos antes de bajar definitivamente la persiana.

"Nos encantaría volver a veros una última vez. Venid a visitarnos, aprovechad las ofertas y ayudadnos a despedir estos 25 años con una gran sonrisa", invitan desde el establecimiento.

La despedida concluye con un mensaje de agradecimiento: "25 años juntos. ¡Gracias y hasta siempre!". Algunos vecinos les han despedido con mensajes como "Gracias a vosotros por vuestra amabilidad, siempre", "a disfrutar de los nietos" o "se os va a echar de menos! Disfrutad de un merecido descanso".