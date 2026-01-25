José Manuel, sendeirista e montañero: “En Ourense temos un paraíso pola gran cantidade de rutas dispoñibles aquí”

O carballiñés José Manuel Vázquez Álvarez, afeccionado ó montañismo e o sendeirismo, asegura que "Cada saída ao monte é unha aventura, estea onde estea"

José Manuel en Peña Ubiña, León.
Afeccionado ó montañismo e o sendeirismo, o carballiñés José Manuel Vazquez Álvarez, leva visitados ducias de países, e moitos recunchos de España e de Galicia para practicar estas actividades.

Pregunta. Dentro da súa afección o montañismo, cal foi a súa maior fazaña?

Respuesta. Non me gusta definilo como fazaña porque para min cada saída ó monte é unha aventura, aínda que sexa moi preto da casa. Porén, se falamos de distancia e dificultade, o máximo que fixen foi facer trekking no Anapurna , no Himalaia.

P. Como comezou a súa afección ó sendeirismo e o montañismo?

R. Foi totalmente progresiva, xa que comecei viaxando moito, visitando cidades, e todo o que se soe visitar en viaxes convencionais, mais enseguida comecei a desfrutar máis das viaxes que incluían rutas naturais e de montaña. 

P. Prefire vostede as rutas de montaña ou o sendeirismo?

R. Sempre depende de onde me atope e do tempo do que dispoña. A montaña atrapa moito e pode ser a miña preferida, pero en Galicia non sempre é doado, xa que non temos moitas zonas de alta montaña. Se dispoño de algo máis de tempo, desprázome a Picos de Europa, Pirineo ou fóra de España se podo.

P. Falando de montaña, cal é a súa preferida?

R. É difícil decantarse, pero se teño que escoller, destacaría as da zona de Babia, en León.

P.  E cal sería a súa ruta de sendeirismo preferida?

R. Tampouco é doado nomear unha soa, pero sen dúbida a Ribeira Sacra ten case todo o que os sendeiristas podemos buscar. Ten formidables paisaxes, unha zona chea de historia e con moita arquitectura que desfrutar. Sen esquecer a súa gastonomía, para recuperar forzas.

P. Como se prepara vostede para o montañismo e o sendeirismo?

R. O segredo é andar todos os días. As veces non pode ser máis que 3 ou 4 kilómetros o día, pero os días que podo, dedico todo o meu tempo libre a camiñar.

P. Mellor camiñar só ou en grupo?

R. Gústame ir con xente, aínda que tamén vou moito so, e iso faite desfrutar de outras experiencias.

