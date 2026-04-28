O pacto PSOE e PP mantense no Carballiño co PP na alcaldía en funcións pola baixa de Fumega
EL RELEVO, EN PAUSA
Continúa vixente no Carballiño o pacto de goberno entre populares e socialistas, mentres José Castro segue como alcalde en funcións pola baixa médica de Francisco Fumega.
PSOE e o PP de O Carballiño ratificaron este acordo de goberno nunha comparecencia na que Francisco Fumega e José Castro fixeron balance dos dous anos de coalición municipal. Fumega destacou que o pacto “goza de boa saúde” e subliñou que permitiu aprobar os orzamentos e máis de 30 millóns de euros en investimentos para mellorar a vila.
Segundo o acordo inicial, no último ano de mandato debía producirse a renuncia de Fumega e o traspaso da alcaldía ao PP. Porén, o rexedor explicou que, debido á súa situación médica e baixa laboral, este relevo non se producirá de momento, polo que se manterá a actual situación con José Castro como alcalde en funcións, cargo que exerce desde hai oito meses.
Fumega sinalou que “por cuestións de saúde levan relevándome unha temporada longa. Teño pendente unha cirurxía preventiva, pero estou animado. Consideramos importante seguir traballando nesta liña e o meu compromiso é que, en canto me dean a alta, formalizaremos ese relevo”.
O alcalde explicou que a súa situación médica é o único motivo do atraso no traspaso, e asegurou non ter constancia de problemas internos no grupo socialista por este acordo. “Todos os concelleiros socialistas están traballando e aportando”, afirmou.
Pola súa parte, José Castro confirmou que non existe conflito no seo do goberno local e que o pacto segue plenamente vixente. “Seguiremos coa alcaldía en funcións e cando Fumega se recupere tomaranse as decisións oportunas”, indicou.
Castro puxo en valor a xestión destes dous anos, destacando a aprobación de proxectos como o contrato da auga ou o servizo de axuda no fogar, que cualificou como actuacións clave “que sen maioría non se poderían ter feito facilmente”.
