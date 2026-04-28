LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada: Ourense también se apagó, pero La Región salió
LA PREGUNTA DEL DÍA
El 28 de abril de 2025, hace justo un año, fue un lunes distinto, como si el país quisiera prolongar el fin de semana. Un apagón inédito dejó la Península y parte del sur de Francia a oscuras, a dos velas, como suele decirse. Primero pensamos que habían saltado los plomos en casa, después que se había ido la luz del edificio, del barrio, de la ciudad y de España entera. Por una vez Ourense fue en la avanzadilla con el resto y también quedó sin conexión eléctrica. Entonces revolvimos los cajones en busca de velas, candiles o linternas. El país recuperó el transistor, qué hermosa palabra, porque la radio se convirtió en la principal fuente de información.
Es fácil recordar dónde estaba uno, como el día de la muerte de Franco, el atentado a las Torres Gemelas o la noche en que Iniesta ganó un Mundial. Los nativos digitales se desengancharon de la Red y no tuvieron más remedio que mirarse a los ojos y dirigirse la palabra. Los obreros y comerciantes pusieron el cartel de "cerrado" y se mezclaron con los funcionarios y estudiantes en las terrazas de aquí a la Praza Maior. Los bares no servían café, pero aquel día de abril hicieron el agosto a base de bocatas y cervezas. La luz incombustible del sol sustituyó en Ourense a la corriente eléctrica en una jornada más que primaveral.
Hoy se cumple un año, y como resulta comprensible en este país, no ha dimitido nadie. Después de exahustivos informes nos han despachado con que el apagón fue una tormenta perfecta originada por la coincidencia de diversas causas, entre ellas la fragilidad de un sistema eléctrico incapaz de regular un aumento rápido de tensión.
Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿dónde estaba usted?, ¿cómo lo vivió?, ¿le han convencido las explicaciones oficiales?, ¿cree que podría volver a ocurrir?, ¿ha tomado medidas desde entonces?
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