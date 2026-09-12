La Pista Roja de O Carballiño ofreció una vuelta a las clases a todo color

La Holi Party del Carballiño CCA (Centro Comercial Aberto) celebró la vuelta al cole con una explosión de color en la Pista Roja, combinando la tradicional lluvia de polvos Holi con una fiesta de la espuma. Una propuesta pensada para que "los niños se despidan de estas vacaciones y empiecen las clases con ganas", como señaló la gerente del centro comercial, Noelia Mares.

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Además de la fiesta, la iniciativa buscó dinamizar el comercio local a través de las compras realizadas en los locales asociados. Los tickets de compra permitían participar en el sorteo de tres cestas de material escolar valoradas en 100 euros cada una.