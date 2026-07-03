Un policía fuera de servicio encontró a la detenida por matricidio en O Carballiño desorientada por la calle

La vivienda en la que se produjo el presunto homicidio, en la aldea de A Granxa.

Una mujer de 39 años fue detenida la madrugada del jueves por acabar con la vida de su madre, de 82 años, en la vivienda que ambas compartían en la aldea de A Granxa, ubicada en la parroquia de Seoane (O Carballiño) y que cuenta con 22 habitantes.

Fuentes consultadas por este periódico explican que sobre la una y media de la madrugada del jueves un policía local de Ourense que estaba fuera de servicio se encontró a la presunta homicida en la calle de Os Canteiros. La vio desorientada y por eso se interesó por si le pasaba algo, contestándole ella con frases inconexas. Además, tenía restos de sangre en el brazo.

Este agente avisó a la Policía Local de Carballiño, que se personó rápidamente en el lugar. Los efectivos llamaron al 061 ante la presencia de sangre, cuya mujer la justificó diciendo que era de una pelea previa con su madre. Lo más grave llegó cuando les confesó que acababa de matar a su progenitora en A Granxa.

Signos de asfixia

Para comprobar esta confesión, la Policía se desplazó hasta la casa en la que vivía la víctima con su madre. En el interior del inmueble hallaron el cuerpo sin vida de la progenitora, de 82 años, que presentaba signos de asfixia, aunque sin rastros de sangre en el lugar. Una vez confirmada la muerte, los agentes avisaron a la Guardia Civil, cuyos efectivos se personaron en el lugar, en el que permanecieron hasta alrededor de las 9,30 horas realizando las comprobaciones oportunas.

Los agentes trasladaron a la presunta homicida a la Unidad de Agudos del CHUO bajo custodia policial, ya que padece problemas psiquiátricos, según fuentes consultadas. De hecho, no se descarta que la detenida matase a su madre al sufrir un brote psicótico.

El levantamiento del cadáver se postergó hasta primera hora de la mañana por la falta de luz en la madrugada. Ahora, la Guardia Civil investiga ahora las circunstancias exactas del homicidio de la mujer, a la espera de que la autopsia confirme si la muerte se produjo por asfixia y determine la hora exacta del crimen.

Tensa relación con su madre

Demetrio Casero, vecino de la víctima, explicó que la detenida discutía frecuentemente con su madre. “Es un disgusto grande para todos, había trifulcas continuamente por lo que temes un desenlace malo, pero que llegase a este punto no lo esperaba nadie”, indicó con la voz entrecortada por el dolor de lo sucedido.

Uno de los temas que originaba las discusiones era la convivencia, según este vecino. “Ella (la detenida) le decía a la madre que estaba de okupa y que se fuera porque era herencia de su padre”, indicó. A él le llamó la atención que a las once de la noche del miércoles, cuando llegó a la aldea, no vio luz en casa de Pura, la víctima, algo que era raro porque los focos siempre los tenía encendidos hasta las dos de la mañana. Demetrio se fue a dormir y a las dos de la mañana lo despertó los ladridos del perro y, al asomarse, ya vio a la Guardia Civil en el lugar investigando el presunto homicidio.

En los servicios sociales no consta ningún expediente Fuentes del Concello de Carballiño confirmaron que en servicios sociales no consta ningún expediente abierto en la familia de la víctima del homicidio, por lo que les causó sorpresa lo sucedido. Sí se abrió un expediente “hace años” en relación a asistencia a domicilio del padre, que era dependiente.