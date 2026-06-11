O Potiños anima a participar en el concurso de fotografía, en O Carballiño

temática fotográfica libre

El concurso fotográfico de O Potiños abre plazo hasta el 10 de agosto con premios en metálico y vales, una categoría para vecinos de O Carballiño y una exposición con las 20 mejores imágenes dentro del Arenteiro Fotográfico

Diego Fernández, Noelia Mares y Manuel Blanco.
Diego Fernández, Noelia Mares y Manuel Blanco. | La Región

La Asociación Fotográfica O Potiños organiza una nueva edición de su concurso fotográfico de temática libre, con la colaboración del Concello do Carballiño y el Centro Comercial Aberto (CCA). El certamen fue presentado ayer en el Concello por el edil de Cultura, Diego Fernández, el presidente de O Potiños, Manuel Blanco, y la representante del CCA, Noelia Mares.

Blanco explicó que habrá tres premios: el primero de 400 euros en metálico, el segundo de 200 euros en vales de compra del CCA y el tercero de 100 euros en vales. El plazo de presentación estará abierto hasta el 10 de agosto para mayores de 14 años, con un máximo de tres fotografías por participante, que deben remitirse a la web de la asociación www.potinos.com. Como novedad habrá un galardón específico para residentes en O Carballiño, a fin de fomentar la participación y además las 20 mejores fotografías formarán parte de una exposición dentro del Arenteiro Fotográfico.

El edil de Cultura animó a la ciudadanía a participar “e inmortalizar espazos da nosa vila” y la gerente del CCA destacó que su participación “é unha forma de dar a coñecer a vida comercial da vila a persoas doutros lugares”.

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