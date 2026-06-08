Exposición “Mujeres de otros mundos” de Manuel Outumuro en Toulouse

FOTOGRAFÍA

Hasta 17 retratos de actrices nacionales e internacionales realizados por el fotógrafo ourensano Manuel Outumuro forman parte de la exposición "Mujeres de otros mundo" que se expone en el Observatorio de Jolimont en Toulouse (Francia)

29 may
-
21 sep

Detalles del evento

Por determinar
Toulouse
29 may - 21 sep
Presencial
Fotografía de la exposición "Mujeres de otros mundos" de Manuel Outumuro.
Exposición “Mujeres de otros mundos” de Manuel Outumuro en Toulouse | La Región

El fotografo ourensano Manuel Outumuro presenta en la ciudad francesa de Toulouse su exposición “Mujeres de otros mundos”. Una colección formada por hasta 17 fotografías que el ourensano ha tomado a lo largo de su carrera a diversas actrices nacionales e internacionales.

Esta exposición está repartida por los jardines de edificaciones del Observatorio Jolimont de la ciudad, construido en el XIX . La exposición va a estar disponible hasta el 21 de septiembre. Esta exposición forma parte del festival anual de la ciudad francesa conocido como “Le Nouveau Printemps”, al que se invita a artistas extranjeros de distintas artes.

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