Qué se puede decir acerca de los distintos tipos de amor que no se haya dicho ya, desde el amor cortés a las baladas de heavy metal, o cómo lo expresan los simples mortales desde el encaprichamiento a su consumación. Eso por no hablar de las relaciones que se establecen entre distintas personas y otras interacciones entre personas y animales que superan la antrozoología. Lo que tiene despistados a los investigadores son las relaciones sexuales entre Aquiles y Patroclo, sin relación con los héroes de la Iliada, porque el primero es un toro y el segundo un asno macho, lo que añade más complejidad a su amor, que por supuesto no tiene fines reproductivos sino solo placenteros. Ambos animales se buscan, se acarician, y se lamen siempre que sus dueños les dejan cerca, y continúan son sus caricias una vez que han terminado de ayuntarse, según publica la revista Current Biology. Quizá del estudio del comportamiento de las bestias pueda destilarse alguna enseñanza para otras especies bípedas.