La reforma de la Plaza de Abastos de O Carballiño costará 1,5 millones

Infografía del proyecto para la planta baja de la Praza de Abastos de Carballiño.

El Ayuntamiento de Carballiño acometerá la reforma integral de la Praza de Abastos de la villa, a fin de dinamizar y modernizar este emblemático edificio. El proyecto, valorado en 1,5 millones de euros, pretende convertir el mercado en un punto de referencia social, económico y gastronómico para el conjunto de la comarca.

Así lo destacaron durante la presentación del proyecto, ayer en el Ayuntamiento, el alcalde en funciones, José Castro, y la edil de Comercio, Diana González. “Esta reforma vai supoñer un cambio total da praza actual. Queremos unha praza viva, con actividades, que dinamice o municipio”, señaló José Castro.

Zona de ocio

La edil de Comercio, Diana González, explicó que la intervención contempla una renovación completa del inmueble y la mejora de su entorno exterior. El modelo elegido sigue la tendencia aplicada en otras plazas de Galicia, combinando el espacio de mercado con el gastronómico y hostelero. “Vemos que é un modelo que se está facendo noutras prazas e que ten moi boa acollida entre a poboación”, destacó.

El nuevo diseño dividirá el espacio interior en dos áreas diferenciadas. En la planta baja se ubicarán los puestos de los praceiros, mientras que la segunda planta estará orientada a la gastronomía, la degustación y el ocio, con la instalación de negocios hosteleros y la organización de actividades lúdicas y culturales.

Tras la reforma integral del edificio y la mejora de la zona exterior, la plaza contará con 20 puestos, “unha cifra inferior á actual, pero que responde ao que pedían os praceiros, que querían ampliar a superficie dos locais”, señaló la edil.

Mercado de excelencia

El proyecto se enmarca en la Orden de Ayudas de la Xunta para el impulso de una red de mercados de excelencia destinada a dinamizar y revitalizar las plazas.

González detalló el trabajo desarrollado en distintas fases. En la primera, iniciada en 2024, “fixemos o anteproxecto, coa diagnose da situación da praza e dos futuros usos, e démoslle formación aos praceiros”, explicó González. “Nunha segunda fase, fixemos o proxecto final da reforma, que inclúe o estudo de traslado para os praceiros durante o tempo de execución da obra, así como outra formación con eles”.

Las dos primeras fases fueron financiadas en un 80% por la Xunta y en un 20% por el Ayuntamiento. El ejecutivo municipal ultima la firma de un convenio de colaboración con la Xunta y la Deputación de Ourense para garantizar la financiación íntegra del proyecto.

“Pensamos que é unha actuación moi interesante para toda a veciñanza do concello do Carballiño e tamén para o resto da comarca”, añadió la edil, incidiendo en el impacto positivo que tendrá la reforma tanto a nivel económico como social.