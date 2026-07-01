¿Sabe usted que la tradición pulpeira de O Carballiño llega al Celta en un documental?
QUEN CHO DIXO
La historia del oficio del pulpo en O Carballiño se entrelaza con el sentimiento celeste del Celta, con la concejala Silvia Baranda como una de sus protagonistas
¿Sabe usted que la tradición pulpeira do Carballiño protagonizará un nuevo documental del Real Club Celta de Vigo? ¿Que la historia de este oficio se mezcla con el sentimiento celeste muy presente en la villa? ¿Que la concejala Silvia Baranda es una de las protagonistas, ya que representa ambos valores? ¿Que además de ser pulpeira, Baranda lleva al Celta en el corazón y en la camiseta?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INVERSIÓN TURISTICA
Un millón de euros para transformar O Carballiño de cara al turismo
AYUDA DE 45.000 EUROS
O Carballiño refuerza la atención a las mujeres
REHABILITACIÓN Y EMPLEO RURAL
La Xunta anima a rehabilitar viviendas en O Carballiño para trabajadores
Lo último
22 MILLONES DE SANCIONES
❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece el sistema del carnet por puntos?