¿Sabe usted que la tradición pulpeira de O Carballiño llega al Celta en un documental?

¿Sabe usted que la tradición pulpeira do Carballiño protagonizará un nuevo documental del Real Club Celta de Vigo? ¿Que la historia de este oficio se mezcla con el sentimiento celeste muy presente en la villa? ¿Que la concejala Silvia Baranda es una de las protagonistas, ya que representa ambos valores? ¿Que además de ser pulpeira, Baranda lleva al Celta en el corazón y en la camiseta?