La villa de Carballiño hace oficial su logro de los 15.059 empadronados

Carballiño cerró 2025 con la cifra histórica de 15.059 habitantes, apenas un mes después de superar por primera vez los 15.000 empadronados. A fecha 31 de diciembre de 2025, esa es la cifra que figura, ya de manera oficial, en el padrón municipal.

El gobierno municipal celebra este hito histórico, que convierte a Carballiño en la primera villa de la provincia en rebasar las 15.000 personas, solo por detrás de la capital, que lo hizo en 1900. “Somos a evidencia de que se apostas polo emprego e por uns servizos públicos de calidade, a xente quere vir e quedar”, resaltan desde el ejecutivo local.

El crecimiento de la población en el municipio es constante desde 2021, pero el aumento en los dos últimos años fue exponencial. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2024 O Carballiño contaba con 14.075 vecinos y, poco más de un año y medio después, en octubre de 2025, el padrón municipal contabilizaba 15.023 habitantes. La cifra siguió creciendo hasta las 15.059 personas del 31 de diciembre, y desde el Concello señalan que “o goberno municipal confía en que a poboación continúe aumentando nos próximos meses”.

“Nun momento de crise demográfica como a que se está a vivir en Galicia, e máis aínda nas provincias de interior, que O Carballiño non deixe de crecer é un síntoma de que o estamos a facer ben”, apuntan desde el gobierno municipal. Cabe destacar que hasta ahora Ourense era la única provincia gallega donde solo la capital superaba los 15.000 habitantes, mientras que Pontevedra cuenta con 15 localidades, A Coruña con 13 y Lugo con 2 por encima de esa cifra.

“El desenvolvemento industrial e empresarial —coa recente luz verde ambiental á ampliación do parque empresarial Carballiño-Maside, debido á elevada demanda de chan—, a ampla carteira de servizos municipais, a calidade da gastronomía ou o entorno paisaxístico privilexiado son algunhas das claves que explican a chegada de un milleiro de veciños en pouco máis dun ano e medio”, reiteran desde el Concello.

La mayoría de las nuevas altas corresponden a personas procedentes de Latinoamérica. Según los últimos datos publicados por el INE, correspondientes al 1 de enero de 2025, Venezuela, Brasil y Colombia son los tres países de origen más comunes entre la población extranjera.

Deisy Carolina, venezolana residente en Carballiño. | M.O.

Un ejemplo es Deisy Carolina Ramírez, venezolana que lleva poco más de un año en la comarca y que decidió quedarse “por el buen trato que me he encontrado, primero en Maside y luego en Carballiño. Aquí, además de encontrar trabajo, puedo ahorrar más que en una gran ciudad como Madrid, por donde he pasado. Carballiño es un pueblo donde los extranjeros nos sentimos muy integrados, quizás por el pasado emigrante que ha tenido esta villa”.