O Irixo presume de mujeres emprendedoras en el rural

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra este 15 de octubre, en la jornada de este miércoles la Vicesecretaría de Igualdade do Partido Popular de Ourense, liderada por Elena Freijedo, se acercó hasta O Irixo para conocer de primera mano dos iniciativas de emprendimiento impulsadas por mujeres del concello.

Durante la visita estuvieron acompañas por el presidente de la gestora local del Partido Popular, Álvaro Penedo, con quien se acercaron a descubrir los espacios en los que se promueven ambas iniciativas de emprendimiento femenino. Los proyectos, aunque pertenecen a ámbitos diferentes, están relacionados con la prestación de servicios y la dinamización de la actividad económica y social en el medio rural. Uno de ellas es la casa niño, un servicio gratuito de conciliación familiar y atención a la infancia, gestionado en el municipio por Alba Gil Bernárdez. El otra es el bar-parrillada O Abanico, regentado por Julia Crespo, que se ha convertido en un punto de referencia para familias, amistades y trabajadores de la zona que se acercan a disfrutar de comida casera o celebrar eventos, siendo además un espacio de encuentro y convivencia para los vecinos y vecinas del concello.

Esta visita forma parte de las actividades organizadas por la Vicesecretaría de Igualdade del PPdeOU que se están llevando a cabo por la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que busca valorar la contribución de las mujeres al desarrollo económico, social y comunitario de los territorios rurales.

Elena Freijedo destacó la importancia de conocer de primera mano proyectos como los gestionados en O Irixo para abordar las oportunidades y los retos en materia de igualdad que afrontan las mujeres que viven y emprenden en los concellos de la provincia.