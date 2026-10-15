Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917) fue una cortesana y bailarina neerlandesa que durante la Primera Guerra Mundial ejerció labores de espía para los alemanes por lo que fue ejecutada en Francia el 15 de octubre de 1917.

Ella misma creó su propio mito inventándose que era una princesa de la isla de Java. Se hizo muy famosa como cortesana de lujo y fue conocida por sus sensuales bailes exóticos. De extraordinaria belleza, tuvo romances secretos con altos mandos militares lo que le llevó a convertirse en espía contra Francia y a favor de Alemania. Fue detenida en París, acusada de espionaje y traición, y condenada a muerte. Ante el pelotón de fusilamiento, se negó a taparse los ojos y lanzó un beso a los soldados antes de morir.

Su historia ha sido recogida en infinidad de ocasiones en el cine y la literatura.

Propina | Lo que la verdad esconde

Si bien no es un dicho muy popular entre nosotros, su origen no deja de ser una curiosidad muy pintoresca.

Cuentan que el célebre músico navarro don Juan Emilio Arrieta -entonces director del conservatorio madrileño- se hospedaba en una pensión de la calle llamada “del Desengaño”, de cuyo baño salía continuamente un olor nauseabundo.

El músico se quejaba reiteradamente ante la dueña y le instaba a que solucionara tan desagradable situación, hasta que un día, al entrar en la casa, Don Emilio advirtió que el olor, aunque distinto resultaba aún más insoportable y repugnante que el anterior, por lo que preguntó a la dueña. - ¡Pero, doña Blasa! ¿Qué ha hecho usted?

- ¿Qué he hecho? -repuso dolida la patrona.

-¿Todavía no está usted satisfecho, don Juan? Pues, sepa que me la pasé toda la mañana quemando azúcar.

A lo que el músico respondió:

-¡Ay, doña Blasa! ¡Con azúcar está peor!

Esta salida de don Arrieta fue tan festejada que ha quedado en el lenguaje coloquial de España para dar a entender que ciertos remedios, a veces, dan resultados contraproducentes, de manera que, en lugar de mejorar las cosas, las agravan y empeoran.