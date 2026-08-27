Vecinos de O Irixo reclaman salvar sus molinos del olvido

El Muíño de Surribas, de O Ponciano, de Barro, de Os Pasás, de A Pena... Son algunos de los molinos que Dolores Dacosta enumera, como portavoz de la Asociación de Vecinos de San Cosme de Cusanca, en un comunicado en el que denuncia el abandono de estas construcciones en el municipio de O Irixo y reclama medidas para garantizar su conservación.

La mayoría de los molinos se encuentran hoy en estado de abandono y apenas se utilizan, salvo contadas excepciones, según explica Dacosta, quien profundiza en las causas de esta situación y sitúa el inicio de su declive en las décadas de los 60 y 70, coincidiendo con la emigración masiva y el descenso de la población. “Hai anos sementábase moito máiz e centeo, de aí a cantidade de muíños, sobre todo na parroquia de Cusanca”, recuerda la aportación de la asociación.

La pérdida de actividad agrícola y el envejecimiento de la población complicaron el mantenimiento de estas construcciones, que requieren además trabajos de reparación. A esto se le suma la fragmentación de las parcelas que, apunta Dacosta, dificulta hasta el punto de hacer “prácticamente imposible” el cultivo de cereales en varias zonas del municipio.

La representante vecinal vincula el complicado acceso a los molinos con el crecimiento descontrolado de la vegetación. “Desapareceron antigos ‘carreiros’ que levaban aos muíños e, nalgúns casos, sobre todo na parte alta da parroquia de Cusanca, os propios muíños quedaron case sepultados”, expone. También destaca la pérdida patrimonial que supone esta situación: “Os muíños son moi importantes polo seu valor patrimonial e etnográfico e porque son un reflexo da nosa cultura popular, e non queremos perder ese legado”.

Un nuevo uso

Entre las medidas que plantea Dacosta, la primera es “facer accesible a vista dos muiños e comprobar o seu estado, para a súa conservación e posible restauración”. A partir de ahí, se propone crear una ruta de senderismo que recorra el río Viñao desde su nacimiento, en O Conde (Cusanca), y a lo largo de su paso por todo el municipio. El objetivo con estas iniciativas es “aprovechar as potencialidades etnográficas, naturais e paisaxísticas” de O Irixo.