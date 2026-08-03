O Irixo vuelve a galopar con su Festa do Cabalo

La Carballeira de Tellado, en O Irixo, se convirtió este domingo en punto de encuentro para los amantes del mundo ecuestre con la celebración de una nueva edición de la Festa e Feira do Cabalo, una cita que alcanza ya su undécima edición y que volvió a combinar tradición, naturaleza y convivencia en una jornada pensada para disfrutar en familia y al aire libre. El entorno natural del municipio volvió a ser el escenario perfecto para una celebración que pone en valor la relación de O Irixo con el mundo del caballo y con las costumbres vinculadas al rural.

La actividad comenzó por la mañana con la Ruta Cabalar por los montes del municipio, una propuesta que permitió a los participantes recorrer el entorno natural de O Irixo a lomos de sus caballos antes de compartir una comida popular con productos tradicionales. El menú incluyó empanada, pulpo, carne ao caldeiro, postre, café y bebidas, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la participación de vecinos y visitantes.

Ya por la tarde, la atención se centró en los concursos ecuestres, con las pruebas de trote y andadura en sus diferentes modalidades, que reunieron a participantes y público en torno a la destreza y elegancia de los animales.

La entrega de premios puso el broche a una jornada en la que tampoco faltaron los puestos con productos de la zona y la música para acompañar una celebración que mantiene vivo el vínculo de O Irixo con el mundo del caballo.