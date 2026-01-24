Un año histórico de Ribadavia al frente de la Red de Juderías

Ribadavia cierra un año histórico al frente de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad, tras el traspaso de la presidencia al alcalde de Segovia, José Mazarías, que tuvo lugar ayer en el stand de Castilla y León en Fitur 2026. César Fernández entregó oficialmente el cargo poniendo en valor la intensa labor desarrollada durante su mandato.

El cambio se produce en un contexto especialmente positivo para la red, que acaba de ser distinguida con el premio al Proyecto Innovador de Destino en los IX AMT Smart Destinations Awards, en reconocimiento a la innovación, la digitalización y la gestión sostenible de los destinos sefardíes. Además de defender la candidatura premiada, César Fernández hizo un balance de su presidencia, destacando la incorporación de seis nuevos municipios este año, la cifra más alta desde la creación de la Red, lo que refuerza el crecimiento del proyecto.

Bajo el liderazgo de Ribadavia, la red impulsó su proyección nacional e internacional, con presencia en foros especializados y con nuevas líneas de colaboración institucional. Destacan también el nombramiento de la red como Embajadora de Melilla en esta edición de Fitur, y la firma de un convenio con la Confederación Española de Agencias de Viajes.

Ribadavia culmina así una etapa que consolida su liderazgo cultural y turístico, reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio sefardí y aumenta su proyección tanto en España como en el exterior.