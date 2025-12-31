Aumentan los accidentes y fuegos atendidos por el GES

Grupo Municipal de Emerxencias - Protección Civil y GES en una intervención.

El Servizo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y GES de Ribadavia cerró 2025 con un total de 887 intervenciones, lo que supone una media de más de dos actuaciones diarias, incrementándose en este año las asistencias en accidentes de tráfico e incendios en O Ribeiro y municipios limítrofes.

Los siniestros en carreteras volvieron a ser una de las principales causas de movilización de los efectivos, aumentando a 126 las intervenciones registradas a lo largo del año, frente a las 113 del 2024. De ellas, 66 se saldaron con personas heridas y siete requirieron trabajos de excarcelación o rescate.

doce profesionales y 25 voluntarios realizaron de media más de dos intervenciones diarias a lo largo del año

El servicio atendió otras 432 actuaciones relacionadas con incidencias en carreteras, inundaciones, caídas de árboles y obstáculos, rescates, aperturas de puertas, búsquedas de personas desaparecidas y apoyo directo a emergencias sanitarias.

Incendios

La campaña de incendios también concentró una parte importante de la actividad, según el balance anual, con 62 intervenciones. En este apartado destacan los 49 incendios forestales en situación 2, a los que se sumaron incendios urbanos, vehículos incendiados y otras incidencias de menor entidad, algunas de ellas falsas alarmas.

Especial relevancia tuvo el trabajo relacionado con la atención a animales y el control de la avispa velutina, con más de 100 intervenciones directas, 1.285 capturas y el mantenimiento continuado de la red municipal de trampas durante todo el año.

El dispositivo participó además en 272 operativos preventivos y de apoyo para garantizar la seguridad en eventos culturales, deportivos y sociales, así como en tareas de prevención y seguimiento de situaciones sensibles, como la evolución del caudal del río Avia.

El balance anual recoge 109 personas heridas y cuatro fallecimientos en distintos contextos, desde accidentes de caza hasta incidencias en ríos o durante asistencias sanitarias.

Efectivos

El servicio cuenta con 12 efectivos profesionales y cerca de 25 voluntarios, sumando más de dos décadas de trayectoria.

“O Servizo Municipal de Emerxencias é unha peza fundamental para garantir a seguridade da nosa veciñanza. Cada intervención, desde un accidente de tráfico ata un rescate en río, reflicte a dedicación, profesionalidade e valentía do noso equipo e do voluntariado,” destacó el alcalde, César Fernández. “O compromiso destes profesionais e voluntarios permite que Ribadavia conte cun servizo á altura das necesidades actuais, capaz de actuar con rapidez e eficacia en calquera situación de emerxencia. É un verdadeiro orgullo para o noso municipio”, añadió.