Se incendia una habitación en la calle Bernardo González Cachamuiña

UNA DOTACIÓN DE BOMBEROS
El incendio de una habitación en la calle Bernardo González Cachamuiña puso en alerta a los vecinos de ese barrio este martes; hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos de la ciudad, con cuatro efectivos y un camión autobomba.
El fuego iniciado aparentemente por un aparato electrónico hizo que también acudiera la Policía Local y la Policía Nacional.
El incidente reportado en el tercer piso del número 30 de dicha calle no tuvo implicaciones mayores, ni fue preciso desalojar el inmuble, según precisaron fuentes del parque de A Chavasqueira.
