Se incendia una habitación en la calle Bernardo González Cachamuiña

Hasta el lugar se desplazó una dotación del parque de bomberos de la ciudad, con cuatro efectivos y un camión autobomba.

El incendio de una habitación en la calle Bernardo González Cachamuiña puso en alerta a los vecinos de ese barrio este martes; hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos de la ciudad, con cuatro efectivos y un camión autobomba.

El fuego iniciado aparentemente por un aparato electrónico hizo que también acudiera la Policía Local y la Policía Nacional.

Una imagen del exterior del lugar. | Lucía Otero

El incidente reportado en el tercer piso del número 30 de dicha calle no tuvo implicaciones mayores, ni fue preciso desalojar el inmuble, según precisaron fuentes del parque de A Chavasqueira.