Berán intenta adjudicar el balneario por 15 años

La Entidad Local Menor de Berán, en Leiro, aprobó esta semana en pleno un nuevo pliego de condiciones para adjudicar la gestión de las instalaciones termales, tras quedar desierto el concurso en julio del pasado año. La concesión del balneario de Berán será durante 15 años y con un canon de 5.000 euros anuales, con la principal novedad de que se establece un período de carencia de dos años, en el que la empresa no deberá pagar nada a la Entidad Menor. Según explicó su presidente, Avelino Carballal, se busca así hacer más atractiva la oferta.

Tras esta aprobación, el Concello de Leiro deberá ratificar el pliego en el pleno del próximo lunes, y se abrirá un plazo de 26 días para la presentación de ofertas.

El grupo de gobierno adelantó ya su total apoyo a la propuesta de la Entidad Menor, mientras que el BNG pedirá mediante una moción que sea la Xunta la que asuma la gestión del balneario ya que creen que “eliminar o canon variable e dar dous anos de balde á concesionaria é recoñecer que o modelo privado non é rendible”.

El balneario de Berán se construyó hace 20 años y nunca llegó a inaugurarse por problemas administrativos, disputas internas y la falta de empresas interesadas. La Diputación de Ourense destinó 450.000 euros a su reforma dentro del Plan Termal Provincial.