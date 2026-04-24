Mapa | Una ruta con cascadas y pozas turquesa en Ourense que enamora en redes: "Y al acabar meter los pies en el río"

La belleza de Ourense no solo se disfruta recorriédola, sino que también hay quien se enamora de la provincia a través de la pantalla. Es el caso del recorrido compartido por la creadora de contenido @jess__sss, un perfil que acostumbra a descubrir planes de naturaleza y rincones poco masificados. Su último vídeo, grabado en el entorno del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, suma ya decenas de miles de visualizaciones gracias a una combinación que no pasa desapercibida: cascadas espectaculares, lagos de color turquesa y la promesa de terminar la jornada con los pies en el río.

La ruta, circular y exigente, conecta algunos de los paisajes más llamativos del sur de Galicia, con un equilibrio entre historia, naturaleza y vistas panorámicas.

Una ruta que combina patrimonio y naturaleza

El itinerario, conocido como Corga da Fecha - Cabaniña do Curro - Vía Nova, se desarrolla en el municipio de Lobios, muy cerca de su conocido balneario. Desde este punto arranca la caminata, donde es posible dejar el coche en una zona habilitada.

A lo largo de sus 17,5 kilómetros, el recorrido ofrece una experiencia completa. Uno de los primeros puntos destacados es la antigua mansión romana Aquis Originis, que servía como hospedaje para los viajeros de la histórica Vía Nova. El camino se adentra después en pequeños bosques que aportan sombra antes de afrontar la parte más exigente.

Un desvío a la izquierda marca el inicio de la subida hacia la Corga da Fecha, probablemente el tramo más duro, con fuerte pendiente.

Cascadas, miradores y aguas cristalinas

Durante el ascenso aparecen varios miradores naturales desde los que se puede contemplar la cascada de la Corga da Fecha, uno de los principales atractivos del recorrido. El entorno combina roca, vegetación y caídas de agua que forman pozas de gran claridad, en algunos puntos con tonalidades turquesa.

Este conjunto de elementos explica el impacto del vídeo en redes sociales, donde las imágenes del paisaje y la sensación de aislamiento han despertado el interés de miles de usuarios.

Datos prácticos de la ruta

Ruta circular Corga da Fecha - Cabaniña do Curro - Vía Nova

Ubicación: Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (Ourense)

Distancia: 17,5 kilómetros (circular, recomendable uso de GPS)

Dificultad: Media-Alta

El recorrido comienza cerca del balneario de Lobios, en una zona con aparcamiento. Tras pasar por Aquis Originis, el sendero atraviesa zonas boscosas antes de afrontar la subida principal hacia la cascada, con varios puntos desde los que observar el entorno.

Mapa de la ruta

Aquí puedes seguir el mapa del recorrido.