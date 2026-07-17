La unión entre Ribadavia y Carballeda de Avia asegura más financiación con 6.000 vecinos

La suma de fuerzas entre Ribadavia y Carballeda de Avia dibujaría un nueva realidad para ambos concellos. Atendiendo a las cifras oficiales de población el nuevo municipio resultante contaría con un padrón unificado de 6.067 habitantes, producto de la agregación de los 4.895 vecinos ribadavienses y los 1.172 censados en Carballeda. Este volumen poblacional sitúa a la nueva entidad por encima del umbral de los 5.000 residentes, una barrera demográfica y legal determinante para la asignación de fondos públicos.

Superar este umbral activa de inmediato los mecanismos de estímulo recogidos en el artículo 13 de la Ley de Administración Local de Galicia, una norma concebida para blindar la viabilidad de estas alianzas voluntarias. El nuevo término municipal tendría acceso prioritario a un fondo autonómico especial para fusiones de municipios y vería incrementada de forma estable su participación anual en el Fondo de Cooperación Local. Además, el texto legal abre la puerta a que la Xunta condone deudas vigentes de ambos ayuntamientos y asuma la asistencia técnica y financiera para costear la nueva Relación de Puestos de Trabajo, el inventario de bienes conjunto y la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal unificado.

Esta reestructuración redefiniría también la gobernanza interna y la planta de personal. En el plano político, la representación pasaría de los 22 concejales actuales que suman ambas corporaciones (13 de Ribadavia y 9 de Carballeda de Avia) a un pleno integrado por 13 ediles, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los municipios que se sitúan en el tramo de entre 5.001 y 10.000 habitantes.

La gran ventaja económica de esta reestructuración reside en la suma de presupuestos, que partiría de una base de 8.540.734 euros. Al superar la barrera de los 5.000 habitantes, el nuevo ayuntamiento accede a un coeficiente significativamente mayor en el reparto de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Esta inyección extraordinaria de fondos estatales y autonómicos incrementaría notablemente la capacidad presupuestaria del municipio, multiplicando los recursos y servicios disponibles para los vecinos sin necesidad de aumentar la presión fiscal.