La D.O. Ribeiro celebra su prestigio y su calidad con la entrega de premios

La D.O. Ribeiro se vistió de largo en la gala de sus XV Premios, que reconocen cada año a profesionales y entidades por su contribución al prestigio de la denominación de origen, así como a los mejores vinos. El Auditorio Mar de Vigo acogió el evento, que reunió en la tarde de este jueves a más de 200 asistentes, poniendo el broche final a la Semana do Ribeiro, que desarrolló diversas actividades para promocionar los caldos y la cultura vitivinícola de la comarca en la ciudad de Vigo.

La presidenta del Consello Regulador, Concha Iglesias, recordó que los galardones pretenden reconocer a todas las personas y entidades “que contribúen a facer máis grande a nosa denominación de orixe”.

“Vivimos nun momento cheo de desafíos, pero tamén con moitos motivos para mirar ao futuro con optimismo”, destacó Iglesias en su intervención, señalando entre las principales preocupaciones del sector la pérdida de rentabilidad de la viticultura, “que dificulta o relevo xeracional e favorece o abandono de viñedos”, así como los efectos del cambio climático, que obligan a viticultores y bodegas a reforzar su formación y su capacidad de adaptación.

Compromiso

Iglesias defendió la necesidad de “manter o noso compromiso de fortalecer a visibilidade do Ribeiro nos mercados nacional e internacional, apostando pola calidade, as variedades autóctonas e o consenso”. Destacó los buenos resultados del último año, con una mayor participación en ferias internacionales y la obtención de reconocimientos en concursos de prestigio.

La presidenta agradeció el trabajo de todas las personas y entidades distinguidas durante la gala por compartir el objetivo “de transmitir o valor dun territorio único e uns viños que son historia, cultura e futuro” y animó al sector a seguir trabajando “para que O Ribeiro continúe sendo un referente de calidade, autenticidade e innovación”.

La ceremonia, presentada por Lucía Rodríguez y Duarte Galbán, contó con la asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado de la Zona Franca, David Regades; la gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez; y el director de Agacal, Martín Alemparte, entre otros representantes institucionales.

Premio a vinos y profesionales del sector

El momento más esperado de la gala de los XV Premios D.O. Ribeiro fue el reconocimiento a los vinos distinguidos en la cata oficial. Los ganadores fueron Cordón de Santo André 2025, de Gumersindo Diéguez Collarte, Mellor Viño Branco Colleiteiros; Casal de Paula 2025, de Emilio Docampo Diéguez, Mellor Viño Branco Adegas; y Tarabelo 2024, de Arco da Vella A Adega de Eladio, Mellor Tinto.

El Premio Universo Sumiller fue para la sumiller y formadora Manuela Romeralo y el viticultor Ramón Senra Pereiras recibió el Premio Vida entre Vides, en reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas al cultivo de la viña. La Asociación Gallega de Sumilleres (AGASU) obtuvo el Premio Ribeiro en Nós por su labor divulgativa, mientras que la Guía Paadín fue distinguida con el Premio Mellor Tarefa de Comunicación.

Además, los establecimientos vigueses Detapaencepa, AVeleira Viños y El Capitán recibieron un reconocimiento por su compromiso con la difusión de los vinos de la denominación, y el crítico José Peñín fue nombrado Persoeiro de Honra por su trayectoria en la divulgación de la cultura del vino.

La gala puso fin a la Semana do Ribeiro celebrada en Vigo, que incluyó un Túnel de Vinos con más de 50 referencias y catas guiadas.