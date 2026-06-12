Formación y empleo para 20 vecinos de la comarca de O Ribeiro

Alumnos del obradoiro de emprego con el delegado de la Xunta y alcaldes de la comarca.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer el obradoiro “Ribeiro Ecosostible”, puesto en marcha en la Mancomunidad de O Ribeiro, una iniciativa impulsada con el apoyo de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que destina 472.552 euros al desarrollo del programa.

Este proyecto permitirá formar a 20 alumnos-trabajadores, distribuidos en las especialidades de conservación de montes y albañilería de fábricas y cubiertas, pertenecientes a los concellos de A Arnoia, Cenlle, Leiro y Beade. Además de la formación específica vinculada a ambas áreas, el alumnado recibirá cursos transversales y complementarios relacionados con producción forestal, labores de poda, informática, búsqueda de empleo, igualdad y prevención de riesgos laborales.

Los alumnos realizarán mejoras en zonas verdes y diversos espacios públicos en a Arnoia, Leiro, Beade y Cenlle

En A Arnoia el obradoiro realizará trabajos de silvicultura y acondicionamiento de sendero del monte dos Chaos, además de actuaciones de mejora de aceras y humanización de espacios públicos. En Beade se actuará sobre el territorio afectado por el incendio registrado en el verano de 2025 y se acometerá la humanización de la plaza da Picota. En Cenlle se intervendrá en el entorno de la iglesia de San Benito de Cuñas y se acondicionará el lavadero de Pazos Ermos. Por su parte, en Leiro se adecuará la planta alta de la antigua escuela de Paredes para destinarla a vivienda social y se realizarán trabajos de conservación en varios caminos municipales.

Más de 10,5 millones

Pardo recordó que la Xunta destina 10,59 millones de euros a la puesta en marcha de 23 talleres duales de empleo en la provincia, que beneficiarán a 460 alumnos-trabajadores de 57 ayuntamientos y 4 mancomunidades.