Formación y empleo para 20 vecinos de la comarca de O Ribeiro

OBRADOIRO RIBEIRO ECOSOSTENIBLE

La Mancomunidad do Ribeiro es beneficiaria de un nuevo curso dual al que la Xunta destina que destina 472.552 euros

Alumnos del obradoiro de emprego con el delegado de la Xunta y alcaldes de la comarca.
Alumnos del obradoiro de emprego con el delegado de la Xunta y alcaldes de la comarca. | Xunta de Galicia.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer el obradoiro “Ribeiro Ecosostible”, puesto en marcha en la Mancomunidad de O Ribeiro, una iniciativa impulsada con el apoyo de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que destina 472.552 euros al desarrollo del programa.

Este proyecto permitirá formar a 20 alumnos-trabajadores, distribuidos en las especialidades de conservación de montes y albañilería de fábricas y cubiertas, pertenecientes a los concellos de A Arnoia, Cenlle, Leiro y Beade. Además de la formación específica vinculada a ambas áreas, el alumnado recibirá cursos transversales y complementarios relacionados con producción forestal, labores de poda, informática, búsqueda de empleo, igualdad y prevención de riesgos laborales.

Los alumnos realizarán mejoras en zonas verdes y diversos espacios públicos en a Arnoia, Leiro, Beade y Cenlle

En A Arnoia el obradoiro realizará trabajos de silvicultura y acondicionamiento de sendero del monte dos Chaos, además de actuaciones de mejora de aceras y humanización de espacios públicos. En Beade se actuará sobre el territorio afectado por el incendio registrado en el verano de 2025 y se acometerá la humanización de la plaza da Picota. En Cenlle se intervendrá en el entorno de la iglesia de San Benito de Cuñas y se acondicionará el lavadero de Pazos Ermos. Por su parte, en Leiro se adecuará la planta alta de la antigua escuela de Paredes para destinarla a vivienda social y se realizarán trabajos de conservación en varios caminos municipales.

Más de 10,5 millones

Pardo recordó que la Xunta destina 10,59 millones de euros a la puesta en marcha de 23 talleres duales de empleo en la provincia, que beneficiarán a 460 alumnos-trabajadores de 57 ayuntamientos y 4 mancomunidades.

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