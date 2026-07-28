Documento | El comunicado íntegro de los concejales que rechazan la fusión fusión de Carballeda de Avia y Ribadavia
CARTA COMPLETA
El documento, firmado por los cuatro concejales del gobierno municipal, expresa su rechazo a la unión con Ribadavia y reclama que cualquier decisión se adopte con transparencia, información y participación vecinal
Carballeda de Avia vive una jornada de tensión por el debate sobre la posible fusión con Ribadavia. Cerca de 200 vecinos se concentraron este lunes frente al Concello para mostrar su rechazo al proyecto, mientras que los cuatro concejales del gobierno municipal anunciaron públicamente que no respaldarán la iniciativa.
El alcalde, Luis Milia, niega que exista una ruptura en el ejecutivo y sostiene que todavía no hay ningún acuerdo, ya que el Concello únicamente está recopilando información. Además, asegura que no dará ningún paso sin conocer antes la opinión de los vecinos y denuncia que en los últimos días se han difundido "mentiras" sobre el supuesto cierre de servicios públicos.
Consulta el documento completo con el comunicado íntegro de los ediles y todos los detalles sobre la posición del gobierno municipal.
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