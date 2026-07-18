❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que Ribadavia y Carballeda de Avia deberían fusionarse en un único municipio?

Vista de Ribadavia, con el río Avia atravesando su núcleo urbano, y vista de la calle principal de Carballeda de Avia.

La posible unión entre Ribadavia y Carballeda de Avia divide opiniones entre los vecinos de la comarca de O Ribeiro

El anuncio de una posible fusión entre Ribadavia y Carballeda de Avia ha abierto el debate en la comarca de O Ribeiro. Mientras los gobiernos locales exploran la viabilidad de unificar ambos municipios para reforzar los servicios y afrontar el reto demográfico, la iniciativa ya ha comenzado a generar opiniones muy diversas entre la ciudadanía.

Las primeras reacciones reflejan posturas encontradas. En Ribadavia predominan quienes ven la propuesta como una oportunidad para ganar recursos y mejorar la capacidad del futuro concello, mientras que en Carballeda de Avia surgen dudas sobre el impacto que podría tener en la identidad, la representación y los servicios del municipio.

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¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ribadavia y Carballeda de Avia deberían fusionarse en un único municipio?