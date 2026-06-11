Estudiantes extranjeros descubren el enoturismo de la mano del Campus de Ourense

Estudiantes europeos de Turismo en la visita a viñedos de la cooperativa de O Ribeiro.

Una treintena de estudiantes procedentes de España, Portugal, Polonia, Ucrania, Italia, Azerbaiyán y Kazajistán visitó este miércoles Ribadavia dentro del programa internacional Blended Intensive Program Wine Tourism Management (Programa Intensivo Combinado sobre Gestión del Enoturismo), impulsado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense.

La jornada, que comenzó con charlas informativas en la Igrexa da Madalena, les permitió conocer el potencial enoturístico de la comarca a través de visitas a las cooperativas del Ribeiro y San Clodio, la bodega Cuñas Davia y el Museo del Vino de Galicia.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Campus Auga y de la Diputación de Ourense y combina formación en línea y actividades presenciales para acercar al alumnado a algunas de las principales experiencias de enoturismo de Galicia y del norte de Portugal, poniendo el foco en la relación entre territorio, vino y turismo. Además de Ribadavia, los participantes visitaron las zonas vitivinícolas de Ribeira Sacra y Monterrei.

El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense, Jesús Vázquez Abad, destacó el éxito de esta convocatoria y la elevada participación internacional alcanzada en esta edición.