EDITORIAL
El AVE, los bonus de la vergüenza y la responsabilidad de Sánchez

¿Sabe usted que la fusión de Carballeda y Ribadavia sigue generando debate?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el quen cho dixo, la posible fusión entre Carballeda de Avia y Ribadavia sigue generando rechazo cuatro meses después de salir a la luz

Pancartas contra la posible anexión de Carballeda de Avia a Ribadavia.
Pancartas contra la posible anexión de Carballeda de Avia a Ribadavia. | La Región

¿Sabe usted que cuatro meses después de que se saliera a la palestra la posible fusión entre Carballeda de Avia y Ribadavia todavía sigue dando que hablar? ¿Que en Carballeda hay pancartas en contra de la anexión en todos lados? ¿Que, como desde el primer día, los alcaldes dicen que el asunto está en estudio? ¿Que mientras, en Ribadavia, no es un tema que le importe mucho a los vecinos?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats