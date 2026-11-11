¿Sabe usted que la fusión de Carballeda y Ribadavia sigue generando debate?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el quen cho dixo, la posible fusión entre Carballeda de Avia y Ribadavia sigue generando rechazo cuatro meses después de salir a la luz
¿Sabe usted que cuatro meses después de que se saliera a la palestra la posible fusión entre Carballeda de Avia y Ribadavia todavía sigue dando que hablar? ¿Que en Carballeda hay pancartas en contra de la anexión en todos lados? ¿Que, como desde el primer día, los alcaldes dicen que el asunto está en estudio? ¿Que mientras, en Ribadavia, no es un tema que le importe mucho a los vecinos?
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