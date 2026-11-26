La Ruta do Viño do Ribeiro ha recibido estos días la visita de un influencer de viajes, un recorrido por tierras ourensanas con el que busca mostrar el destino ante su comunidad digital.

Durante la ruta, el creador ha compartido paradas en distintos municipios y entornos de la comarca ourensana, alternando enclaves naturales y culturales con propuestas vinculadas al vino y al descanso. En O Carballiño ha combinado paseos junto al río y zonas de interés con una pausa en un balneario de aguas termales a mediodía, mientras que en Leiro, donde se asienta el histórico entorno de San Clodio / Gomariz y el valle del Avia, ha visitado una bodega rodeada de viñedos.

Su itinerario también ha incluido una parada en Melón, con un espacio de alojamiento y cata de vino, además de una propuesta de gastronomía con maridaje de vinos de la comarca y una visita cultural a un yacimiento castrexo en la zona limítrofe entre San Amaro y Punxín.

Quienes siguen el recorrido destacan que Alberto Ribas quedó encantado con todo lo que encontró y probó durante la visita, una experiencia que refuerza la idea de que no hay mejor publicidad para la comarca que un visitante satisfecho antes de volcar el contenido en redes sociales.