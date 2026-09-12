O Ribeiro prevé recoger más de 9 millones de kilos de uva

La vendimia entra en su recta final, con los trabajos muy avanzados y buenas perspectivas tanto por el volumen como por el estado sanitario de la uva.

En la D.O. Ribeiro ya se ha recogido más del 80% de la uva y han entrado en las bodegas alrededor de 8,5 millones de kilos. El gerente del Consello Regulador, Luis Manuel Vázquez, prevé un crecimiento “de más de un millón de kilos con respecto al año pasado y con muy buena calidad”. La estimación final se sitúa entre 9,2 y 9,5 millones de kilos, frente a los poco más de ocho millones de 2025. Destaca además el estado de la uva “con buen grado, acidez equilibrada y una maduración perfecta”.

“Consideramos que es un buen dato porque crecemos. Las ventas también acompañan, así que estamos satisfechos”, apunta Vázquez, aunque las cifras se alejan de los más de 11 millones de kilos recogidos en 2024, algo en lo que influye el abandono del viñedo y el cambio climático. La DO cuenta con 1.150 hectáreas “y con esta superficie es muy difícil volver a cifras del año 2024. Aunque hay nuevos empresarios, el abandono es mayor”, señala.

Viña Costeira, con casi 400 hectáreas, cerró esta semana la vendimia en sus fincas propias, donde obtuvo un 30% más de producción que el pasado año. Sumando los terrenos propios y de socios y proveedores, la cooperativa calcula recoger entre 2,5 y 2,6 millones de kilos, frente a los 2,3 del pasado año. “La uva es de muy buena calidad, sana y equilibrada”, señala su director de viticultura, Carlos Alberte, quien recuerda que “fue una vendimia muy adelantada en la que se presentó la lluvia, pero que vino bien para algunas variedades”.

Alberto Úbeda, gestor de Adegas Valdavia y presidente de la Asociación de Colleiteiros, coincide en que puede haber “un dez ou un quince por cento máis de producción” y recuerda que “é unha colleita singular. Inusualmente adiantada”. Sobre la calidad apunta que “ten acidez moi baixa en xeral. Haberá que ver como evoluciona a fermentación. Pode dar viños con menos corpo, pero mais expresivos aromaticamente”.

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Valdeorras

La vendimia en la D.O. Valdeorras avanza a buen ritmo y se encuentra ya en su recta final. Hasta el 9 de septiembre se habían recogido unos 6,6 millones de kilos, cerca del 80% de la cosecha prevista. La campaña podría quedar prácticamente terminada la próxima semana y se espera cerrar en cifras similares a 2025, cuando se alcanzaron los 7,5 millones de kilos, aunque lejos de los 8,2 millones de hace dos años.

La bodega cooperativa Vinos Barco anunció ayer el final de su vendimia, con unos 1,7 millones de kilos recogidos, correspondiendo en su mayoría 900.000 kilos a godello y 300.000 a mencía. Su presidente, José Manuel Delgado, calificó la campaña como “muy positiva” destacando que “la uva llegó en un estado excelente, sin enfermedades y con una calidad muy buena”. Señaló que “el mercado del vino lleva unos años a la baja, pero el godello está siguiendo la tendencia contraria”. Anunció además un nuevo espacio de cata en las instalaciones.

Ribeira Sacra

En la D.O. Ribeira Sacra se habían recogido hasta el 9 de septiembre 2,9 millones de kilos y la previsión es superar los 4,6 millones. El presidente, Antonio Lombardía, confía incluso en acercarse “aos 5 ou 5,5 millóns”. Destacó también la calidad de la uva y señaló que “de non ser pola seca estaríamos a falar dunha vendima histórica en cantidade”.

Monterrei

La Denominación de Origen Monterrei supera ya los 6,5 millones de kilos recogidos en una vendimia que apunta a cifras récord.

Su presidente, Manuel Vázquez Losada, confía en superar los más de ocho millones de kilos de uva recogidos durante la campaña del año pasado y acercarse a los nueve, aunque mantiene la prudencia, ya que la recogida continuará al menos hasta finales de septiembre. En cuanto a la calidad, afirma que “as uvas están entrando xenial” y que las lluvias “sufragaron ese estrés hídrico que tiñan destes tantos meses sen chuvia, entonces a planta está moito mellor agora que cando empezou a vendima”.