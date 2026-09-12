Los famosos también vuelven al cole

Muy rico

Alberto Chicote presenta la nueva temporada de “Pesadilla en la cocina”. | Europa Press

Alberto Chicote ha estado presentando en el FesTVal de Vitoria una nueva temporada de “Pesadilla en la cocina” y no deja de sorprenderme la manera en que algunas figuras públicas logran hacerse una imagen y un hueco casi familiar en los hogares españoles. Con un estilo muy peculiar, montones de horas de trabajo, y rodeado de buenos consejeros, Chicote ha adelantado por el arcén a Karlos Arguiñano –el indiscutible de los noventa y los 2000- como “cocinero coñón de España”, con perdón, y se ha convertido en un símbolo del buen rollo entre fogones, además de una estrella infalible de la televisión. Hace poco confesaba que lo de la cocina no fue una vocación arrolladora al inicio, sino una buena idea mientras pensaba con qué podría ganarse la vida, cuando tenía solo 17 de los 57 años que tiene ahora. La vida te lleva por caminos raros.

Ropa interior

Paula Echevarría anuncia su marca de lencería. | Europa Press

La vida del famoso español es una montaña rusa de actos, iniciativas, y oportunidades de negocio, todo ello vivido bajo los focos, como recorriendo desnudos una avenida de cristal interminable. Si hace unos días Paula Echevarría desvelaba el tremendo error de su peluquero que le hizo salir pálida a “El Hormiguero”, después de que éste se llevara por delante, de un tijeretazo accidental, el pelo real de la actriz –aclaración para no iniciados: el peluquero debía rebajar un poco el flequillo postizo de Paula antes de salir al plató-, ahora nos sorprende con el estreno de su nueva colección de lencería para la firma Ysabel Mora. Supongo que en algún lugar del mundo habrá alguien con ganas de decir: “¡Llevo puestas las bragas de Paula Echevarría!”.

Normal pero poco

Si la España de los 90 institucionalizó e interiorizó que el primer baño y posado en bikini de Anita Obregón marcaba el inicio de las vacaciones, los españolitos de hoy pueden hacer lo propio con el inicio del curso, académico y laboral, y las andanzas del primer día de clase de la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. Las fotografías de la princesa abandonando la universidad entre un montón de alumnos encontrarán algunos críticos, pero probablemente serán los mismos que criticarían que hiciera cualquier otra cosa como no estudiar, o formarse entre las paredes de palacio. En cuanto a los demás alumnos, me cuentan que están felices: a falta de experiencias excitantes en el primer día de vuelta a la universidad, al menos tienen una gran historia que contar.

Clasificando personas

El diseñador Eduardo Navarrete con los medios de prensa. | Europa Press

Prosigue el culebrón estival que desató Belén Esteban cuando dijo a su hija Andrea: “tú no eres una nepo-baby como otras”, en lo que se interpretó como un guantazo a Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Ahora le han puesto la alcachofa en la cara (periodísticamente hablando) al diseñador Eduardo Navarrete, quien, preguntado por la polémica y por Juls Janeiro y Tamara Gorro, ha respondido con algo que yo mismo podría tatuarme para cuando intentan involucrarme en alguna guerra ajena protagonizada por gente que me es indiferente: “No me preguntéis por esa chusma, por favor”.