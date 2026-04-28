Los viñedos de Macendo, arrasados por una granizada histórica: "Chegou a metro e medio, nunca vin nada así"

La intensa granizada registrada en la tarde del lunes sorprendió a los vecinos y viticultores de la comarca de O Ribeiro por su violencia y rápida evolución. El episodio comenzó en torno a las 18,30 horas y se prolongó durante una hora aproximadamente, descargando con fuerza y provocando una acumulación inusual de hielo en muy poco tiempo. Sobre as 18,30 horas comenzou a granizar e estivo de forma continuada ata unha hora máis tarde, empezou a acumular, acumular, acumular e isto alcanzou unhas dimensións enormes", relata Chema Gómez San Martín, de Adega Bodegosa.

En algunos puntos, especialmente donde el granizo quedó retenido contra muros o desniveles del terreno, la acumulación llegó a alcanzar cifras nunca vistas por los trabajadores de la zona. "Houbo zonas que chegaron a o metro e medio. Nunca vin nada así", asegura Gómez San Martín. Asimismo, a pesar de las altas temperaturas registradas este martes, alcanzando 25 grados, el granizo continúa presente en los viñedos tras más de 18 horas. "Así ha quedado el viñedo después del granizo de esta tarde. En unos minutos se ha perdido el trabajo de todo un año", publicaba esta bodega en sus redes sociales.

Este fenómeno meteorológico extremo afectó de lleno a la denominación de origen Ribeiro en un momento especialmente delicado para el viñedo, con las vides en una fase de alta vulnerabilidad. A la espera de concluir la revisión de la totalidad de las parcelas afectadas y ante el riesgo de noticias treboadas, la tormenta ha causado importantes daños en las explotaciones, especialmente en el municipio de Castrelo de Miño y, en particular, en la parroquia de Macendo, donde se han registrado pérdidas totales de la cosecha en algunas parcelas.

Unións Agrarias insta a la Xunta a involucrarse en la cuantificación de los daños en las vides producidos por las condiciones meteorológicas del lunes en la denominación de origen Ribeiro y a actuar con la máxima diligencia para abrir una línea de ayudas a los viticultores, similar a que se activó en otras ocasiones y localizaciones, para afrontar con rapidez las consecuencias del incidente metereológico.

Unións Agrarias recuerda el carácter estratégico, tanto desde el punto de vista socioeconómico cómo cultural y demográfico, que desempeña la viticultura en el Ribeiro. Una zona caracterizada por las pequeñas explotaciones, que en muchos casos no cuentan con la cobertura de un seguro que los cubra ante episodios de este tipo. En este sentido va a trasladar al Consejo Regulador que dicte una exención del pagado de las cuotas a los viticultores afectados por las treboadas.

La organización recuerda el papel fundamental que la viticultura social desempeña a la hora de fijar población en la zona. Una actividad que representa el único activo económico existente en muchas áreas del rural orensano. En ese sentido, la organización hace un llamamiento a la responsabilidad e insta a la Xunta de Galicia a no dejar a estos pequeños productores en la estacada y a prestarles la ayuda precisa para afrontar el costo económico de esta treboada.