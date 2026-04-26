Una fuerte granizada deja coches parados en la AG-53 entrando a Ourense

Lo que parecía un trayecto rutinario de Santiago a Ourense se convirtió este domingo en una estampa más propia del invierno más crudo. Una fortísima granizada sorprendió a los conductores que circulaban por la autopista AG-53, obligando a decenas de vehículos a detenerse ante el peligro en el asfalto.

El fenómeno meteorológico fue de tal intensidad que, en cuestión de minutos, la calzada quedó totalmente cubierta por una espesa capa de granizo. Según testigos presenciales, el tamaño de las bolas de hielo era considerable, "pedrolos xigantes", en palabras de los afectados, lo que generó una sensación visual idéntica a la de una nevada intensa. "Estaba todo que parecía una nevada. Los coches estaban parados por todos lados con los intermitentes en ambos márgenes", relata uno de los conductores que vivió el suceso en primera persona.

Localización del incidente

El núcleo de la tormenta se localizó en el límite entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Los problemas principales de tráfico se registraron en la autopista AG-53 a la altura de Piñor y Cea, justo al entrar en la provincia de Ourense.