Los vinos de la DO Ribeiro se promocionan en París

El Consello Regulador de la D.O. Ribeiro continúa impulsando su proyección internacional, participando por tercera vez en la feria especializada Wine Paris, que celebró su séptima edición del 9 al 11 de febrero en el recinto Paris Expo Porte de Versailles.

En el stand conjunto del Concours Mondial de Bruxelles, los profesionales del sector vitivinícola de diversos países pudieron sumergirse en la D.O. Ribeiro mediante una zona de cata con 22 referencias de 14 bodegas distintas, además de visitar los stands presenciales de varias bodegas presentes en la feria. Los vinos que se pudieron degustar incluyeron varias referencias de cosechas de 2022 hasta la más reciente, de 2025.

El Consello Regulador destaca que la participación en Wine Paris permitió acercar los vinos de la D.O. Ribeiro a sumilleres, prensa especializada, importadores y distribuidores de Francia y otros países participantes en el evento, como Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, República Checa y Grecia, que se interesaron por los vinos de la denominación, principalmente por los Treixadura.