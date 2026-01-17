LEGADO CULINARIO
La cocina de O Ribeiro y Carballiño llega a Fitur
LEGADO CULINARIO
El Xeodestino Ribeiro-O Carballiño presentará la próxima semana en Fitur el proyecto “Sabedoras do saber e do sabor. Cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro-Carballiño”, una investigación antropológica centrada en la cocina tradicional y en las mujeres del rural que han conservado este legado culinario.
El presidente del Xeodestino Ribeiro-O Carballiño, Francisco Fernández, explica que “todos coñecemos os referentes enogastronómicos da nosa comarca: o viño do Ribeiro, o polbo do Carballiño, os pementos de Arnoia, o pan de Cea, as anguías de Castrelo de Miño... pero queremos tamén poñer en valor a nosa cociña tradicional, a cociña de cariño e paciencia das nosas nais e avoas”. El proyecto recoge propuestas culinarias de cocineras de los restaurantes más representantivos de los 21 muncipios del geodestino, “un legado que queremos que volva a aparecer nas cartas dos restaurantes, pois son a esencia do territorio”.
la investigación “Sabedoras do saber e do sabor” se centra en el legado culinario de las mujeres del rural
La presentación tendrá lugar el jueves 22 de enero en el stand de Galicia en Fitur, un certamen que reúne a 9.500 empresas de 156 países y que recibe más de 155.000 visitantes profesionales. El acto contará con la presencia de alcaldes, concejales y técnicos de los ayuntamientos del xeodestino, así como del antropólogo Xoel Méndez, director del proyecto.
“Sabedoras do saber e do sabor” se desarrolló en el marco del Plan de Sostibilidade Turística en Destino Ribeiro-O Carballiño, con la colaboración de los ayuntamientos de Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, Pontedeva, Ribadavia, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LEGADO CULINARIO
La cocina de O Ribeiro y Carballiño llega a Fitur
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
O Ribeiro apuesta por la identidad de un aceite de oliva de calidad
887 INTERVENCIONES
Aumentan los accidentes y fuegos atendidos por el GES
TRADICIÓN Y MEMORIA
La memoria vitivinícola gana "A Foto do Espírito Ribeiro"
Lo último
ASALTO VIOLENTO EN LOBIOS
Piden más de 70 años de cárcel por el asalto a un chalé de Vilameá
NECESIDAD DE PUNTUAR
Volver a sumar, objetivo del Arenteiro en Pontevedra
CUALQUIERA PUEDE PARTICIPAR
El CHUO se suma al ensayo clínico contra el virus respiratorio sincitial
DIARIOS DO PASADO
Escavacións arqueolóxicas nas orixes de Ourense: a praza da Madalena