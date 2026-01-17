La cocina de O Ribeiro y Carballiño llega a Fitur

LEGADO CULINARIO

Cocineras de los 21 municipios del geodestino presentan sus recetas

Presentación de “Sabedoras do saber e do sabor” en Xantar.
Presentación de “Sabedoras do saber e do sabor” en Xantar.

El Xeodestino Ribeiro-O Carballiño presentará la próxima semana en Fitur el proyecto “Sabedoras do saber e do sabor. Cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro-Carballiño”, una investigación antropológica centrada en la cocina tradicional y en las mujeres del rural que han conservado este legado culinario.

El presidente del Xeodestino Ribeiro-O Carballiño, Francisco Fernández, explica que “todos coñecemos os referentes enogastronómicos da nosa comarca: o viño do Ribeiro, o polbo do Carballiño, os pementos de Arnoia, o pan de Cea, as anguías de Castrelo de Miño... pero queremos tamén poñer en valor a nosa cociña tradicional, a cociña de cariño e paciencia das nosas nais e avoas”. El proyecto recoge propuestas culinarias de cocineras de los restaurantes más representantivos de los 21 muncipios del geodestino, “un legado que queremos que volva a aparecer nas cartas dos restaurantes, pois son a esencia do territorio”. 

la investigación “Sabedoras do saber e do sabor” se centra en el legado culinario de las mujeres del rural

La presentación tendrá lugar el jueves 22 de enero en el stand de Galicia en Fitur, un certamen que reúne a 9.500 empresas de 156 países y que recibe más de 155.000 visitantes profesionales. El acto contará con la presencia de alcaldes, concejales y técnicos de los ayuntamientos del xeodestino, así como del antropólogo Xoel Méndez, director del proyecto.

“Sabedoras do saber e do sabor” se desarrolló en el marco del Plan de Sostibilidade Turística en Destino Ribeiro-O Carballiño, con la colaboración de los ayuntamientos de Arnoia, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, O Irixo, Leiro, Maside, Melón, Padrenda, Piñor, Pontedeva, Ribadavia, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats