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Xunta de Galicia y Diputación de Ourense, proclives a avalar una hipotética fusión
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La propuesta de fusión voluntaria entre Ribadavia y Carballeda de Avia cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, aunque ambas administraciones condicionan cualquier avance a la voluntad de las corporaciones locales.
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, confirmó ayer que ambos municipios ya han solicitado asesoramiento técnico sobre “cales poderían ser as vantaxes dende o punto de vista da financiamento e da prestación dos servizos”. Calvo comprometió el apoyo de la Xunta mediante ayudas extraordinarias y prioridad en subvenciones, siguiendo el modelo de las fusiones de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade, y defendió esta vía al señalar que: “Ao noso xuízo a cooperación intermunicipal mellora a capacidade financeira e a calidade na prestación de servizos, o que repercute na fixación da poboación”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, recordó que la fusión es aún una “hipótese”, aunque admitió que “a viabilidade ás veces dos concellos pequenos para prestar servizos é moi difícil, reside practicamente no apoio da Deputación”, por lo que defendió que la unión permitiría “facer que sexan máis viables por si mesmos pasando a unha financiación moito maior e a unha capacidade de servizos moito maior”. Con todo, insistió en que el protagonismo corresponde “exclusivamente aos concellos”.
El anuncio despertó recelos en la oposición de Ribadavia. Ribeiro en Común calificó la propuesta de “bomba mediática” y “escasa” por limitarse a unos 6.000 habitantes, reclamando abrir el debate a otros municipios de O Ribeiro y aplazar la decisión: “Solicitamos que, aínda que se comece o proceso agora, se deixe a fusión para despois das eleccións”.
Por su parte, el BNG centró sus críticas en la financiación del rural: “Calquera debate sobre unha posible fusión de concellos debe partir dunha premisa fundamental: un financiamento xusto”. Ambas formaciones coinciden en reclamar una “consulta cidadá” para que sean los vecinos quienes tengan la última palabra.
La visión de la Xunta, defendida por Diego Calvo, argumenta que la unión municipal “mellora a capacidade financeira e a calidade na prestación de servizos, o que repercute na fixación da poboación”. El conselleiro recordó que habrá prioridad en ayudas para los concellos fusionados.
Aboga por “cautela total, voluntariedade e protagonismo absoluto para os concellos”. La ventaja, dijo, residiría en crear un concello de más de 5.000 habitantes, con más recursos y “xeograficamente manexable”.
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