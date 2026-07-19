Conducía sin puntos y el camión terminó en llamas en Ourense

Santiago C.S. conducía la madrugada del 9 de octubre de 2024 un camión pese a haber perdido todos los puntos en el carné y que una sentencia judicial le impidiese manejar vehículos a motor o ciclomotor. Cuando circulaba por una carretera que une Oímbra con San Cibrao sufrió una avería que le hizo perder el control del camión y salirse por el margen derecho de la vía. El incidente no quedó ahí, ya que a continuación el vehículo comenzó a arder.

Este caso llegó a la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. El acusado admitió los hechos gracias al acuerdo de conformidad al que llegaron las partes. En consecuencia, fue condenado a una pena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de conducción sin permiso y a pagar las costas procesales. Contra la sentencia no cabe recurso, ya que es firme.