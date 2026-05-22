El Cristo roto de la “Capilla Barreira” de Bousés, en Oímbra, estrena su oración

La capilla de San Mauro de la iglesia parroquial de Bousés (Oímbra), rebautizada coloquialmente como “Capilla Barreira” en referencia a su creador, el artista verinense Fernando Barreira, acogerá este sábado 21 a las 11,00 horas una misa en la que se presentará la “oración ao Cristo Roto”, dedicada a la figura del Cristo blanco roto que la preside.

La plegaria es obra del músico y escritor de Verín Edelmiro “Mirito” Mateo, quien tocará un repertorio religioso al acordeón durante la eucaristía, y festivo a su conclusión. Además, se colocará un trípode con la letra de la oración en formato grande que permanecerá desde ese momento en la capilla, y se repartirán estampas entre los feligreses con una versión reducida de la letra de la oración. También intervendrán Fernando Barreira y el párroco, José David Penín, quien leerá el rezo.

Estatua que forma parte de la "Capilla Barreira". | Fernando Barreira

Sacralizada

Fernando Barreira dedicó tres años a crear la nueva decoración de la capilla, inaugurada en 2021 y que está sacralizada. La capilla, una donación desinteresada a la diócesis del artista, pasó entonces a ser propiedad del pueblo de Bousés durante 50 años.

El retablo de la “Capilla Barreira”, un laborioso trabajo ornamental que no requirió de cambios estructurales en la capilla y en el que no se empleó ningún tornillo, destaca la figura del Cristo blanco roto. Completa esta obra de arte la carpintería diseñada para la ocasión, un óleo sobre lienzo como mantel, dos grandes espejos dobles y esculturas de ángeles, entre otros detalles sobre fondo rojo cadmio.