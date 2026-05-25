Domingo de estreno en la “Capilla Barreira” de Bousés, en Oímbra

La iglesia parroquial de Bousés, un imponente templo renacentista del siglo XVIII, vivió este 24 de mayo una misa dominical especial. La presencia del músico y escritor verinense Edelmiro “Mirito” Mateo, que ofreció un repertorio variado al acordeón, ya era una señal de que el oficio escondía algo más. Si bien la eucaristía se desarrolló con normalidad, la expectación entre los fieles, algunos de los cuales acudieron ex profeso, fue in crescendo.

Entre los asistentes se encontraba Fernando Barreira, el reconocido pintor y escultor que dedicó tres años a recuperar y crear de forma altruista la decoración de la capilla de San Mauro. Rebautizada popularmente como “Capilla Barreira”, la donó al pueblo de Bousés, al que desde entonces permanece ligado.

Sin embargo, cinco años después de su inauguración, el Cristo blanco roto que preside este retablo seguía sin contar con una oración en su honor. Con el objetivo de llenar esa ausencia y completar la obra de arte de su primo, “Mirito” Mateo se puso manos a la obra y escogió este domingo para presentar al pueblo la plegaria, a través de un cartel en la capilla y de nuevas estampas con sus versos.

“Estamos orgullosos dela”

El párroco de Bousés, José David Penín, leyendo la nueva oración. | C.L.M.

El encargado de leer la oración fue el párroco, José David Penín, quien agradeció la contribución de Mateo. Sobre el retablo elaborado por Barreira, afirmó que “é unha obra que fixo para nós, que xa temos moi integrada e da que estamos orgullosos”. Añadió que “don Fernando deunos o único Cristo que temos na igrexa, e estamos agradecidos de que pase xente por aquí para pedirlle”. Finalmente, comentó entre risas que “a única que non está contenta é a sacristana, á que lle solicitan a chave da igrexa moitas veces”.

Terminado el acto, amigos, familiares y vecinos acompañaron a Barreira y Mateo, siempre bajo la atenta mirada del Cristo roto que preside la “Capilla Barreira”, y de la que a su vez presume Bousés.