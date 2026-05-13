El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas celebra su patrón con arte

El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense presentó este martes, en su sede provincial, la gala conmemorativa de San Isidro, su patrón, que se celebrará el viernes. Durante este evento, definido por el presidente Pepe Paz como un “momento que utilizamos todos os colexiados como punto de encontro”, la entidad entregará sus galardones anuales, que incluyen el reconocimiento a los profesionales que cumplen 25 y 50 años de adhesión.

La gran novedad de este año es la sinergia inédita entre el mundo agrario y el arte. Paz explicó esta innovadora alianza destacando que “aínda que somos un Colexio de enxeñeiros, que temos case o San Bieto de ser pragmáticos, pois quixemos dar un paso máis co recoñecemento ou creando unha sinerxía coa arte”.

Para ello han contado con el trabajo del reconocido artista Fernando Barreira. Ante la imposibilidad de realizar las obras en bronce por los plazos, el creador presentó unas esculturas donde la tierra y el barro imperan, resaltando que “as cores son minerais, por eso brillan, é química, é alquimia”. Es la primera vez en sus 45 años de carrera que ha trabajado con barro, por lo que se mostró “orgulloso de asinar estas obras en tan pouco tempo”.

Además, en esta edición se otorgará un premio medioambiental a Aceites Abril por su labor de recuperación del olivar tradicional, y el premio al mejor proyecto agroalimentario recaerá en la colegiada Montserrat Castro, por su trabajo vinculado a la empresa Hortobrín.