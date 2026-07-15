La Fiscalía pide sobreseer la causa por el incendio de Oímbra y considera que hubo "evidentes errores de coordinación"

Incendio originado en Oímbra en agosto de 2025, uno de los más voraces de la historia de España.

La instrucción de la causa por el incendio de Oímbra, que comenzó el 12 de agosto de 2025 y calcinó 23.000 hectáreas convirtiéndose en uno de los más voraces de la historia de España, entra en una fase crucial. La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional al descartar un fuego doloso por parte del único investigado, que se encontraba realizando labores con el tractor de la empresa en la que trabajaba, y no apreciar que cometiese una imprudencia grave. Además, considera que existieron “evidentes errores de coordinación y mando”.

“Actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo sin que pueda imputársele una mayor responsabilidad por cumplirlo”, señala el escrito del Ministerio Público. Al respecto, apunta que no estaba desbrozando por iniciativa propia en su finca, sino que seguía “unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo”. “Su comportamiento posterior va en esta línea, ayudando en la medida de lo posible a tratar de extinguir el incendio con los escasos medios que tenía ante tal magnitud y hasta la llegada de los servicios de auxilio”, destaca el fiscal de la causa, Miguel Ángel Ruiz.

De hecho, uno de los agentes que intervino declaró que, cuando la patrulla llegó al segundo foco, el investigado estaba en el tractor “tratando de levantar tierra para apagar las llamas existentes”. Asimismo, relató que incluso segundos después se bajó del vehículo con su extintor. Minutos después, llegó la propietaria de la parcela, quien abrió la puerta para que el investigado metiese el tractor e intentase cortar el avance del fuego.

Otro de los agentes intervinientes señaló que su actitud fue “de una persona que participaba intentando apagar el fuego con cierta tranquilidad (…), como si no supiera lo que estaba pasando”.

“Errores de coordinación”

El fiscal también destaca en su escrito que se produjeron “evidentes errores de coordinación y mando” entre la Xunta de Galicia, Seaga y el Concello de Oímbra en las órdenes que recibió el trabajador, el único investigado en esta causa. Sin embargo, recuerda que las personas jurídicas no pueden cometer imprudentemente el delito, sean públicas o privadas.

También la defensa aludió a esta circunstancia en su escrito pidiendo el sobreseimiento. “La flagrante falta de coordinación entre la Xunta, la ingeniera y los técnicos y el Concello de Oímbra generó un escenario de confusión en el que nunca se llegó a emitir, y mucho menos a comunicar, una orden ejecutiva de paralización de trabajos”, señaló el abogado.

Un trabajador del Concello declaró que desconocía la paralización de los trabajos de desbroce con maquinaria durante julio y agosto, ya que nadie le informó de ello. En la misma línea, otro trabajador municipal señaló que a él nadie le dijo durante el verano que se prohibiese desbrozar con máquina e incluso el día en el que se produjo el incendio estuvo desbrozando en otra zona.

Al respecto, el fiscal señala en su escrito que no consta que el investigado fuera notificado o avisado de algún modo de una prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce que, según los atestados, sería por los que se inició el incendio”.

Ahora la bola está en el tejado de la acusación particular y la popular. La primera representa a los tres brigadistas heridos en el incendio, uno de ellos llegó a estar ingresado en un hospital de A Coruña con quemaduras y presenta graves secuelas. La segunda se personó en la causa representando a la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción.

Su posición resulta clave en este momento de la instrucción, ya que si comparten la tesis de la defensa y la Fiscalía de que hay que decretar el sobreseimiento, la causa no seguiría adelante en la vía penal al no haber ninguna acusación y acabaría en el ámbito civil.