Galería | El desenclavo emociona a Oímbra en el Viernes Santo

Los feligreses de Oímbra vivieron con emoción uno de los momentos más intensos de su Semana Santa: el desenclavo, una ceremonia cargada de simbolismo que rememora el descendimiento de Cristo de la cruz

La localidad de Oímbra volvió a volcarse con la celebración del desenclavo durante el Viernes Santo, uno de los actos centrales de su Semana Santa. Este rito recrea el momento en el que el cuerpo de Jesús es retirado de la cruz para ser depositado en el sepulcro, en una ceremonia solemne y cargada de emoción.

El desenclavo forma parte de una tradición profundamente arraigada en la comarca de Verín, donde estos actos litúrgicos han sido recuperados en las últimas décadas tras años sin celebrarse, reforzando así el vínculo de la comunidad con sus raíces religiosas y culturales.