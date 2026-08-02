Galería | La Fiesta del Pimiento de Oímbra conquista a vecinos y visitantes
XXIX EDICIÓN
El pimento de Oímbra volvió a ser el protagonista de una jornada gastronómica marcada en el calendario de fiestas estivales en la provincia de Ourense. Además los asistentes al recinto ferial pudieron degustar del producto y adquirir artesanías
La Festa do Pemento de Oímbra celebró su 29ª edición. Una cita que es sinónimo de éxito, tanto vecinos como visitantes de Galicia, España e incluso Portugal se acercaron hasta el recinto ferial para disfrutar de una jornada gastronómica ourensana.
El pimiento de Oímbra es el producto estrella de esta cita a la cual los asistentes pudieron disfrutar de una degustación gratuita mientras esperaban la comida que arrancó a las 14 horas. Los visitantes también pudieron adquirir otros productos de la huerta ourensana o alguna artesanía de los pequeños puestos presentes en la edición.
Un año más, la Festa do Pemento de Oímbra conquistó paladares.
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Abril y Víctor disfrutan de una degustación del pimiento de Oímbra.
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Miguel Ángel
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Las voluntarias fríen los pimientos en aceite para la degustación.
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Los visitantes observan las mesas de comida durante la fiesta del pimento de Oímbra.
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Miguel Ángel
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Un joven ourensano carga una red llena de pimiento de Oímbra.
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Miguel Ángel
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Un toque de sal para dejar perfectos los pimientos de Oímbra antes de disfrutarlos.
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Miguel Ángel
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José, Aitana y José con su red de pimientos de Oímbra.
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Un comensal se marcha a disfrutar de su ración de pimiento de Oímbra.
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Miguel Ángel
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Una de las voluntarias termina de freir los pimentos de Oímbra.
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Miguel Ángel
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Los asistentes a la Fiesta del Pimiento de Oímbra disfrutan de la comida.
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Paco y María, antes de probar la tapa de pimiento de Oímbra.
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Miguel Ángel
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Francisco, Pedro, Pepe, Adelaida, Dori y Paqui durante la Fiesta del Pimiento de Oímbra.
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Priscila, Beatriz y Junior en el recinto ferial de Oímbra durante la Fiesta del Pimiento.
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Un brindis a la cámara durante la Fiesta del Pimiento de Oímbra.
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Ruben, Ester, Victoria, Marina y Erik disfrutan de la Fiesta del Pimiento en Oímbra.
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Idalys, Nelya y Emilie; una familia que disfruta de la Fiesta del Pimiento en Oímbra.
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Una pareja de visitantes felices con sus pimientos de Oímbra.
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Paco, Maria, Fina y Francisco en la Fiesta del Pimiento de Oímbra.
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Miguel Ángel