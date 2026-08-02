Galería | La Fiesta del Pimiento de Oímbra conquista a vecinos y visitantes

El pimento de Oímbra volvió a ser el protagonista de una jornada gastronómica marcada en el calendario de fiestas estivales en la provincia de Ourense. Además los asistentes al recinto ferial pudieron degustar del producto y adquirir artesanías

La Festa do Pemento de Oímbra celebró su 29ª edición. Una cita que es sinónimo de éxito, tanto vecinos como visitantes de Galicia, España e incluso Portugal se acercaron hasta el recinto ferial para disfrutar de una jornada gastronómica ourensana.

El pimiento de Oímbra es el producto estrella de esta cita a la cual los asistentes pudieron disfrutar de una degustación gratuita mientras esperaban la comida que arrancó a las 14 horas. Los visitantes también pudieron adquirir otros productos de la huerta ourensana o alguna artesanía de los pequeños puestos presentes en la edición.

Un año más, la Festa do Pemento de Oímbra conquistó paladares.