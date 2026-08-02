Galería | La Fiesta del Pimiento de Oímbra conquista a vecinos y visitantes
Galería | La Fiesta del Pimiento de Oímbra conquista a vecinos y visitantes | Miguel Ángel

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XXIX EDICIÓN

El pimento de Oímbra volvió a ser el protagonista de una jornada gastronómica marcada en el calendario de fiestas estivales en la provincia de Ourense. Además los asistentes al recinto ferial pudieron degustar del producto y adquirir artesanías

La Región
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Publicado: 02 ago 2026 - 20:07 Actualizado: 02 ago 2026 - 20:19

La Festa do Pemento de Oímbra celebró su 29ª edición. Una cita que es sinónimo de éxito, tanto vecinos como visitantes de Galicia, España e incluso Portugal se acercaron hasta el recinto ferial para disfrutar de una jornada gastronómica ourensana.

El pimiento de Oímbra es el producto estrella de esta cita a la cual los asistentes pudieron disfrutar de una degustación gratuita mientras esperaban la comida que arrancó a las 14 horas. Los visitantes también pudieron adquirir otros productos de la huerta ourensana o alguna artesanía de los pequeños puestos presentes en la edición.

Un año más, la Festa do Pemento de Oímbra conquistó paladares.

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1/17 Abril y Víctor disfrutan de una degustación del pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel
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2/17 Las voluntarias fríen los pimientos en aceite para la degustación. | Miguel Ángel
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3/17 Los visitantes observan las mesas de comida durante la fiesta del pimento de Oímbra. | Miguel Ángel
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4/17 Un joven ourensano carga una red llena de pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel
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5/17 Un toque de sal para dejar perfectos los pimientos de Oímbra antes de disfrutarlos. | Miguel Ángel
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6/17 José, Aitana y José con su red de pimientos de Oímbra. | Miguel Ángel
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7/17 Un comensal se marcha a disfrutar de su ración de pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel
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8/17 Una de las voluntarias termina de freir los pimentos de Oímbra. | Miguel Ángel
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9/17 Los asistentes a la Fiesta del Pimiento de Oímbra disfrutan de la comida. | Miguel Ángel
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10/17 Paco y María, antes de probar la tapa de pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel
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11/17 Francisco, Pedro, Pepe, Adelaida, Dori y Paqui durante la Fiesta del Pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel
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12/17 Priscila, Beatriz y Junior en el recinto ferial de Oímbra durante la Fiesta del Pimiento. | Miguel Ángel
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13/17 Un brindis a la cámara durante la Fiesta del Pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel
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14/17 Ruben, Ester, Victoria, Marina y Erik disfrutan de la Fiesta del Pimiento en Oímbra. | Miguel Ángel
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15/17 Idalys, Nelya y Emilie; una familia que disfruta de la Fiesta del Pimiento en Oímbra. | Miguel Ángel
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16/17 Una pareja de visitantes felices con sus pimientos de Oímbra. | Miguel Ángel
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17/17 Paco, Maria, Fina y Francisco en la Fiesta del Pimiento de Oímbra. | Miguel Ángel

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