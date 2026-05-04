TRES BRIGADISTAS HERIDOS
Rueda evita pronunciarse sobre el incendio de Oímbra y se remite "ás conclusións xudiciais"
TRES BRIGADISTAS HERIDOS
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que se remitirá a las conclusiones judiciales sobre el incendio registrado en Oímbra el pasado verano, rechazando anticipar valoraciones o “sentencias” sobre lo ocurrido.
El fuego, uno de los más importantes del sur de Galicia en 2025, dejó además tres brigadistas heridos de gravedad.
Rueda ha respondido así tras una información publicada por el diario El País, que apunta a posibles fallos de coordinación que habrían permitido que un operario realizase desbroces en una zona donde finalmente se originó el incendio.
El presidente gallego ha insistido en que se trata de un asunto “judicializado” y ha defendido que “nadie, ningún medio de comunicación ni ningún gobierno” debe adelantarse a lo que determinen los jueces.
El titular de la Xunta ha subrayado que existía una instrucción previa que prohibía realizar desbroces en ese contexto concreto, un aspecto que, según ha indicado, también recoge la información publicada.
A pesar de no entrar en valoraciones concretas, Rueda ha destacado que el Ejecutivo autonómico está reforzando:
Asimismo, ha lamentado que algunos ayuntamientos quedasen fuera de los convenios de limpieza de franjas secundarias, recordando que estas labores corresponden en primer lugar a los propietarios y, en segundo término, a los municipios, con apoyo de la Xunta.
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