Vídeo | Entrevista completa a Yago Nogueira Almeida, o brigadista queimado no incendio de Oímbra no pasado verán
FERIDO DE GRAVIDADE
A entrevista a Yago Nogueira recolle o testemuño dun dos tres brigadistas feridos de gravidade durante o incendio de Oímbra, un dos máis devastadores da historia recente de Galicia.
Falar do incendio de Oímbra, na comarca de Monterrei, é rememorar como un incendio de sexta xeración arrasou unha comarca polos seus catro costados. Ardeu durante vinte días, avivado polo vento, a seca extrema tras máis de cen días sen precipitación ningunha de choivas, as altas temperaturas -ao ter superado os 40 graos nos cinco días previos dese agosto sufocante- e retroalimentado co combustible que proporcionaron unhas fincas dun rural cada vez máis abandonado. Días despois do accidente de Yago -aínda ardía sen control-, a investigación determinou que as faíscas que saltaron dun tractor co que un veciño da Gudiña realizaba traballos de desbroce por encargo -nunha xornada de calor e risco extremo- orixinaran dous focos nas inmediacións da parroquia da Granxa (Oímbra).
Sucedía á primeira hora da tarde do martes 12 do pasado agosto. Un antes e un despois para todos os veciños, e especialmente para os tres brigadistas feridos de gravidade tras encararse á besta, que os colleu a traizón. As chamas corrían con rumbo errático e sen un patrón predicible, xustamente un comportamento propio destes megaincendios. Activáranse os avisos, pero o asalto organizouse en simultáneo por múltiples frontes terrestres. Mentres as lapas subían cara ao lugar de Bousés ata cruzar a Portugal, outras frontes conseguían cortar a A-52, quedando Galicia completamente illada coa Meseta, posto que tamén ese fatídico día se interrompera o tráfico ferroviario e cancelado todos os trens.
Desencadeouse a tormenta perfecta e outros grandes incendios salpicados por toda a provincia de Ourense facían competencia ao de Oímbra en intensidade e preocupación; ao tempo que poñían a proba os recursos para aplacalos. Ardían Chandrexa, Maceda, Valdeorras, A Gudiña, Montederramo, Seixalbo, A Limia, Vilariño de Conso, O Reino e tamén, ese día, desaloxábase de forma preventiva a residencia de maiores na Mezquita ou confinábase un grupo de 170 menores na estación de Manzaneda.
O que atrapou aos tres brigadistas feridos foi un dos maiores incendios da historia de Galicia. Arrasou a comarca de Monterrei e atravesou moitas vidas. Yago representa a todas elas.
Entrevista completa
Podes ver aquí a entrevista a Yago Nogueira, en vídeo.
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un conductor de 62 años en San Cibrao al chocar contra una glorieta y volcar
ÚLTIMA ENTREVISTA
“Conversaciós cun fantasma do século dazanove”