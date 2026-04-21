La Catedral de Santiago.

La Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela fue consagrada el 21 de abril de 1211 por el arzobispo Pedro Muñiz.

En el año 813, ocho siglos después de la muerte del santo, un ermitaño llamado Pelayo, descubrió el sepulcro del apóstol. Lo comunicó al obispo del lugar y éste al rey Alfonso II, que mandó construir una pequeña iglesia en honor a uno de los más íntimos amigos de Jesús, según la tradición cristiana.

La afluencia de gentes era cada vez mayor así que, en 1075 se decidió construir un gran templo románico que es el maravilloso conjunto monumental del que disfrutamos hoy

Al extenderse la noticia de la existencia de la reliquia, empezaron a llegar peregrinos de los lugares cercanos y esto llevó a la edificación de un templo más grande que el anterior de estilo prerrománico.

La afluencia de gentes era cada vez mayor así que, en 1075 se decidió construir un gran templo románico que es el maravilloso conjunto monumental del que disfrutamos hoy.

Los Caminos de Santiago son una red de rutas históricas de peregrinación que convergen en Santiago de Compostela.

Camino Francés: La ruta más popular, frecuentemente iniciada en Sarria para completar los últimos 100 km, atravesando Navarra, La Rioja y Castilla y León.

Camino Portugués: Muy popular, con opciones por la costa o interior desde Tui, pasando por paisajes rurales y ciudades como Pontevedra.

Camino del Norte: Discurre por la cornisa cantábrica, siendo una opción más exigente, pero con paisajes costeros desde Irún.

Camino Primitivo: Considerado el original, parte de Oviedo y es conocido por su belleza montañosa y mayor dificultad física.

Vía de la Plata: Una de las más largas, comienza en el sur de España (Andalucía) y sube hacia el norte, rica en patrimonio romano.

Camino inglés: Tradicionalmente usado por peregrinos del norte de Europa, comienza en Ferrol o A Coruña.

Camino de Fisterra – Muxía: Es el único que parte desde Santiago de Compostela hacia la costa atlántica, a menudo considerado una extensión del Camino.

La Tuna

Una tuna es una agrupación de estudiantes universitarios o miembros de una sociedad que, portando la vestimenta antigua de la universidad, se caracterizan por cantar, tocar y viajar por el mundo gracias a estas habilidades. Existen muchas versiones del origen de la palabra “tuna”.

Para algunos, ésta deriva de la palabra “tunar” o “correr la tuna”, que significa llevar una vida viajera, vagabunda, tocando y cantando.

Otra teoría dice que “tunos” serían los trabajadores estacionales que se desplazaban hacia el sur de España buscando empleo en la temporada de la pesca del atún.

Por último, también se cree que la palabra tuna proviene de “tunante”, que era una palabra despectiva referida a esos estudiantes músicos y nocherniegos que hacían ruido cuando se dormía, a los que alude el Arcipreste de Hita en El Libro del Buen Amor.