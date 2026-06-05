La España diversa

Frente a la ensoñación de una España homogénea de Girona a las Canarias y de A Coruña a Almería, con centro neurálgico en Madrid, la tozuda realidad nos muestra lo heterogéneo como constante histórica de la vieja piel de toro y territorios asimilables. La reunión en Barcelona de los presidentes de Cataluña, Euskadi y Galicia, por iniciativa del Círculo de Economía, ha mostrado el actual estado de la cuestión. Si Salvador Illa y Alfonso Rueda discutían vivamente sobre la metodología para llevar adelante la reforma de la financiación autonómica, el lehendakari Pradales observaba la escena con la distancia que le otorga el disponer de un concierto económico amparado por la propia Constitución.

No es que los presidentes catalán y gallego difieran solo en las cuestiones procedimentales: si desde la bilateralidad del Gobierno central con cada autonomía, como parece defender Cataluña, o en bloque autonómico, como pretende Alfonso Rueda y el PP en el resto de España. En realidad, no solo está en juego la reforma de la financiación, todas las autonomías necesitan más recursos. Sigue pendiente la condonación de la deuda y, lo más importante, la aspiración catalana, que no del resto de autonomías, para asumir la recaudación de tributos, concretamente la totalidad del IRPF, acuerdo alcanzado en Cataluña por el PSC y ERC.

En realidad, no solo está en juego la reforma de la financiación, todas las autonomías necesitan más recursos

Debate procedimental sí, pero también de fondo, aspiraciones distintas y concepciones del Estado diversas. Dado el momento político que el país atraviesa, es posible advertir que el abanico de opciones va desde el Estado plurinacional, defendido por Arnaldo Otegi, por el BNG o por Adelante Andalucía, un modelo netamente federal y si me apuran hasta confederal, y el impulso recentralizador, planteado abiertamente por Vox y ante el que el PP poca resistencia habrá de oponer, en la línea aquiescente de la “prioridad nacional”.

En materia de identidades, excluyentes unas y superpuestas otras, el terreno se presta a dejarse llevar por los demonios y acabar a trompadas. De nada sirve recordar aquellas melancólicas palabras de Bryce Echenique, “la patria es, no más, unos paisajes y unos amigos” o la desengañada constatación del arquitecto Óscar Tusquets: “De jóvenes queríamos tener alas, y ahora te dicen que lo que hay que tener son raíces de tu lugar y de tu tradición”. El Círculo de Economía, prestigioso punto de encuentro de la empresa, la economía y la política en la Cataluña más pragmática, ha juntado a los presidentes de las tres comunidades autónomas históricas. Es posible que de lo dicho por unos y otros no se deriven consecuencias inmediatas, pero cabe la esperanza de que sirvan para sacarlos del solipsismo de sus respectivos idearios y comunidades y percibir el seductor y estimulante aroma de la diversidad expresada en libertad.