España vibra con la Roja

Una gran parte de españoles, muchos sin interesarles el fútbol, estuvieron pendientes del partido que la selección española iba a jugar contra Argentina en la final de la copa del mundo que acabamos ganando. Pocas veces los españoles en los últimos tiempos estuvieron tan unidos. En mi memoria me acuerdo de una sola unión así, aunque por unos hechos dolorosos, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco.

Lo acaecido ya no se está difundiendo con relato, lo que impera son las imágenes de distintos lugares mostrando lo sucedido. Nos esta enseñando la nueva sociedad, en la que vivimos de hechos puntuales. España estuvo pendiente desde horas antes, lo conocemos por las imágenes de las redes sociales y los medios de comunicación. Al menos en lo que conozco son pocos los que comentaron y dijeron lo que supuso en su entorno el antes, el partido y la posterior movilización. Tenemos imágenes de lo que durante el domingo de la final pasó en toda España, incluida la sensación de victoria antes del partido y el que la inmensa mayoría llevase símbolos nacionales, algo que hacía tiempo no sucedía.

La selección española (la Roja por su camiseta de ese color) consiguió durante un tiempo movilizar y hacer causa común con la gente, vibrando con su juego. Hacía tiempo que la inmensa mayoría de los españoles no manifestaban con esa alegría y orgullo su entusiasmo por la selección de fútbol, en muchos casos celebrando ya con anterioridad una victoria de la que no dudaban.